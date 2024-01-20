Склад субстрату має змінюватися відповідно до потреб рослини

Майбутній урожай безпосередньо залежить від того, в який ґрунт буде висаджена розсада. Вкрай важливо врахувати потреби конкретно тієї культури, яку ви будете висаджувати. Звичайно, існують загальні вимоги, наприклад, у ньому не повинно бути хвороботворних мікробів і насіння бур'янів, важких металів тощо. Однак загалом склад субстрату має змінюватися відповідно до потреб рослини. Які пропорції ґрунту найкращі для огірків, розповідає Ukr.Media.

4 варіанти, як приготувати ідеальний ґрунт для розсади огірків своїми руками:

1. Торф – 2 частини, перегній – 2 частини, перепріла тирса – 1 частина. На кожні 10 літрів потрібно додати 1 столову ложку попелу і по 1 чайній ложці сечовини, суперфосфату і сульфату калію.

2. Дернову землю змішати з компостом або перегноєм у пропорції 1:1, на відро суміші додати 1 столову ложку золи, 10 грамів сірчанокислого калію і 20 грамів суперфосфату.

3. Торф – 6 частин, перегній – 1 частина, тирса – 1 частина, пісок – 1 частина, і 1 частина коров'яку.

4. Змішати дернову землю, торф, перегній і перепрілу тирсу в рівних пропорціях.

Однак якщо ви хочете приготувати універсальну ґрунтову суміш, то візьміть городню землю, перегній або компост, що добре перепрів, торф, тирсу або пісок і змішайте це в пропорції 2:1:1:1 відповідно. А потім, залежно від того, яку культуру ви плануєте висаджувати, додавайте в цей субстрат певну кількість добрив, необхідних рослині.