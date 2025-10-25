Сіль – один з важливих інгредієнтів, який може значною мірою вплинути на структуру та смак омлету

Коли потрібно солити омлет?

Як зазначають досвідчені кулінари, додавати сіль у суміш яєць та молока до вливання на сковорідку – це велика помилка. Річ у тім, що іноді сіль може призвести до порушення структури білка. І в результаті омлет стане менш смачним та ароматним, а сіль перестане підкреслювати всі переваги цієї страви.

Тому омлет краще посолити в самому кінці його приготування, а ще краще перед самою подачею на стіл.

Варто додати, що для яєчні діє те саме правило – використовувати сіль потрібно в той момент, коли страва вже готова.