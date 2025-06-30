Багато хто звик робити це ножем, вважаючи цей спосіб швидким та зручним

Ранок на кухні зазвичай проходить зп звичним сценарієм: ви готуєте сніданок, розбиваєте яйця на омлет чи яєчню – і все це вже автоматично. Багато хто звик робити це ножем, вважаючи цей спосіб швидким та зручним. Але насправді це не найкращий варіант, як можна розбити яйця на омлет. Ukr.Media розповідає, чому кухарі радять уникати цього способу.

Чому не потрібно розбивати яйця ножем?

Шкарлупа у страві

Коли яйце розбивають ножем, дрібні фрагменти шкаралупи можуть легко опинитися в яйці. Ці крихітні шматки не тільки неприємні на смак, а й можуть стати небезпечними, особливо для дітей.

Пошкодження жовтка

Розбиваючи яйце ножем, можна легко зачепити жовток. Це особливо неприємно, якщо вам потрібно залишити його цілим – наприклад, для пашот чи яєчні.

Бактерії на ножі

Ножі часто контактують із різними продуктами, включно із сирим м’ясом та рибою. Якщо ніж не був ретельно вимитий, перед розбиванням яєць існує ризик перенесення бактерій, таких як сальмонела, що може призвести до харчового отруєння.

Не зручно і не ефективно

Щоб розбити яйце ножем, потрібна вправність. Також для багатьох це може бути не зручним методом, якщо потрібно швидко розбити велику кількість яєць. Для домашнього використання це може бути незручно, тому професіонали рекомендують інші методи.

Як можна розбити яйце?

На ринку існує багато приладів, спеціально розроблених для розбивання яєць. Ці пристрої особливо корисні на професійній кухні.

Проте кухарі радять використовувати й інші методи для розбивання яєць, наприклад розбивання об пласку поверхню. Цей спосіб запобігає потраплянню шкаралупи у страву, а також допомагає зберегти цілісність жовтка.