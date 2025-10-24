Якщо зробити це за тиждень до перших морозів, полуниця встигне накопичити поживні речовини

Багатий врожай полуниці починається не навесні, а ще восени. Саме в цей період закладається майбутня родючість грядок, тому важливо не проґавити момент і вчасно підживити рослини. Якщо зробити це за тиждень до перших серйозних морозів, полуниця встигне накопичити поживні речовини, краще перезимувати й навесні активно рушить у ріст. Детальніше про це пише «Сенсація».

Яке добриво вибрати восени

Для осінньої підгодівлі найкраще підходить монофосфат калію. Це добриво містить оптимальний баланс фосфору та калію, який стимулює розвиток кореневої системи та підвищує зимостійкість. Азоту в ньому зовсім небагато, тому рослина не витрачатиме сили на ріст листя перед холодами.

Щоб підживити полуницю, достатньо розсипати по чайній ложці гранул під кожен кущ і полити звичайною водою. Так поживні речовини поступово потраплять у ґрунт і встигнуть засвоїтися до настання морозів.

Як зробити розчин для поливу

Для швидшої дії можна приготувати рідкий розчин. У літрі теплої води розчиніть близько десяти чайних ложок монофосфату калію, добре перемішайте і долийте воду до об’єму 10 літрів. Отриманим розчином полийте кожен кущик під корінь, приблизно по одному літру.