Солодка ароматна полуниця може радувати навіть там, де немає саду. Завдяки правильному догляду та підбору сортів її легко вирощувати в горщиках вдома, насолоджуючись свіжим урожаєм без залежності від погоди. Як виростити полуницю вдома, пише УНІАН.

Вибір сорту

Для домашнього вирощування найкраще підходять нейтрально-денні сорти, які плодоносять кілька разів на рік. Компактні альпійські сорти займають мало місця і дають дрібні, але ароматні ягоди. Більші ягоди утворюють сорти Seascape та Albion, але їх краще купувати розсадою, адже вирощування з насіння займає більше часу.

Час посадки

Полуницю можна садити в будь-який час року, особливо якщо ви вирощуєте її в приміщенні. Розсада зазвичай доступна в сезон вирощування у вашому регіоні, тому плануйте покупки відповідно.

Освітлення та температура

Полуниця потребує яскравого світла близько 12 годин на день. Якщо природного світла недостатньо, використовуйте фітолампи. Температура в кімнаті близько 21°C ідеально підходить для росту рослин.

Полив і ґрунт

Полуниця любить помірний полив і добре дренований ґрунт. Важливо, щоб серцевина рослини залишалася сухою, адже надмірна волога спричиняє гниття. Ґрунт має бути пухким, родючим і не надто важким.

Запилення

У квартирі доведеться запилювати квітки вручну. Для цього обережно перенесіть пилок пензликом із тичинок на центр квітки, щоб почався процес формування ягід.

Розмноження

Полуниця активно утворює вуса. Направте їх у підготовлені горщики з ґрунтом, дайте укоренитися, а через місяць молоді кущі можна пересаджувати і отримувати нові рослини.

Збір врожаю

Збирайте ягоди, коли вони повністю дозріли й набули насиченого кольору. Обрізайте плодоніжку на 1 см від ягідки, щоб не пошкодити рослину. Вдома полуниця не піддається атакам птахів чи шкідників, тож урожай залишається цілим.