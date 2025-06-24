Головний секрет рясного врожаю – це не добрива, а регулярне оновлення полуничних кущів

Багато городників вважають, що чим більше добрив, тим краще для врожаю полуниці. Проте це одна з найпоширеніших помилок у догляді за цією культурою. Полуниця не потребує надмірного підживлення, а іноді зайві добрива навіть шкодять її зростанню та якості ягід. Як часто потрібно її підживлювати, пише UA.press.

Успіх починається ще на етапі підготовки грядки. Перед посадкою полуниці потрібно ретельно підготувати ґрунт, обов’язково додавши компост. Цього натурального добрива цілком достатньо для повноцінного росту і плодоношення. У більшості випадків цього вистачає, щоб отримати багатий урожай без регулярного внесення додаткових мінеральних підживлень.

Та головний секрет рясного врожаю – це не добрива, а регулярне оновлення полуничних кущів. Наприкінці сезону полуниця утворює багато вусів. Замість того, щоб ігнорувати їх або викидати, варто використовувати їх для розмноження. Нові рослини, вирощені з молодих вусів, стають повноцінною заміною старим кущам, які з часом втрачають продуктивність.

Оновлювати полуничну грядку варто щонайменше раз на два роки. Старі рослини видаляють, а на їхнє місце висаджують молоді, більш життєздатні. Також важливо змінювати місце посадки: не вирощуйте полуницю на одному й тому ж місці багато років поспіль. Це дозволяє зберегти родючість ґрунту та зменшує ризик хвороб.