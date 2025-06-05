Полуниця буде велика, солодка і неушкоджена: усе про мульчування кущів у червні
Соковиті, ароматні ягоди полуниці влітку дозрівають швидко, і хочеться, аби кожна з них була великою, стиглою та неушкодженою. Щоб досягти такого результату, важливо вчасно провести мульчування. Це не дрібниця, а важливий агротехнічний прийом, що дозволяє захистити урожай від гнилі, шкідників і втрати вологи. Як і чим замульчувати полуницю, пише «Час дій».
Навіщо мульчувати полуницю в період плодоношення
У перший місяць літа ягода активно дозріває, і саме тоді стикається з найбільшими ризиками. Волога земля після дощу чи поливу сприяє загниванню плодів, які стикаються з ґрунтом. Окрім цього, підвищується активність слимаків та інших шкідників. Без мульчі земля швидко пересихає на сонці, перегрівається, і замість зосередитись на формуванні ягід, рослина змушена боротися за виживання. Це негативно впливає на якість та кількість врожаю.
Що можна використовувати для мульчі, а що краще оминути
Уникайте в червні:
скошеної трави – вона швидко перетворюється на слизьку масу, яка привертає мух і равликів;
свіжої тирси – така мульча «витягує» з ґрунту азот, уповільнюючи ріст кущів;
соломи з насінням – стимулює ріст бур’янів, які загущують грядки й заважають провітрюванню.
Рекомендовані матеріали:
хвоя (соснова чи ялинова) – добре знезаражує, не загниває і створює легку кислотність, яка сприятлива для полуниці;
перепріле листя – чудово утримує вологу, головне – перед використанням висушити;
солома без зерен – класичний варіант, особливо якщо немає доступу до хвойного опаду чи агроволокна.
Як правильно укладати мульчу: покроково
Оберіть сухий день, коли земля вже прогрілася, а ягоди тільки починають набирати кольору.
Видаліть бур’яни, обережно розпушіть ґрунт довкола кущів, уникаючи пошкодження коріння.
Підніміть квітконоси, щоб плоди не лежали на землі.
Розподіліть обраний матеріал рівним шаром 3-5 см, щоб ягоди знаходилися безпосередньо на мульчі.
Якщо користуєтеся агроволокном – проріжте отвори хрест-навхрест під кущі, залишаючи достатньо місця для листя та квітконосів.
Як посилити дію мульчі:
поєднуйте різні матеріали: хвоя під кущами + агроволокно міжряддями – ефективний варіант;
перед укладанням додайте трохи деревної золи, особливо якщо використовуєте багато хвої – це допоможе уникнути надмірної кислотності;
під мульчу можна внести біогумус або компост, щоб посилити живлення кущів;
регулярно оновлюйте мульчувальний шар, особливо після рясних дощів – це дозволить зберегти його властивості.