Без мульчі земля швидко пересихає на сонці, перегрівається

Соковиті, ароматні ягоди полуниці влітку дозрівають швидко, і хочеться, аби кожна з них була великою, стиглою та неушкодженою. Щоб досягти такого результату, важливо вчасно провести мульчування. Це не дрібниця, а важливий агротехнічний прийом, що дозволяє захистити урожай від гнилі, шкідників і втрати вологи. Як і чим замульчувати полуницю, пише «Час дій».

Навіщо мульчувати полуницю в період плодоношення

У перший місяць літа ягода активно дозріває, і саме тоді стикається з найбільшими ризиками. Волога земля після дощу чи поливу сприяє загниванню плодів, які стикаються з ґрунтом. Окрім цього, підвищується активність слимаків та інших шкідників. Без мульчі земля швидко пересихає на сонці, перегрівається, і замість зосередитись на формуванні ягід, рослина змушена боротися за виживання. Це негативно впливає на якість та кількість врожаю.

Що можна використовувати для мульчі, а що краще оминути

Уникайте в червні:

скошеної трави – вона швидко перетворюється на слизьку масу, яка привертає мух і равликів;

свіжої тирси – така мульча «витягує» з ґрунту азот, уповільнюючи ріст кущів;

соломи з насінням – стимулює ріст бур’янів, які загущують грядки й заважають провітрюванню.

Рекомендовані матеріали:

хвоя (соснова чи ялинова) – добре знезаражує, не загниває і створює легку кислотність, яка сприятлива для полуниці;

перепріле листя – чудово утримує вологу, головне – перед використанням висушити;

солома без зерен – класичний варіант, особливо якщо немає доступу до хвойного опаду чи агроволокна.

Як правильно укладати мульчу: покроково

Оберіть сухий день, коли земля вже прогрілася, а ягоди тільки починають набирати кольору. Видаліть бур’яни, обережно розпушіть ґрунт довкола кущів, уникаючи пошкодження коріння. Підніміть квітконоси, щоб плоди не лежали на землі. Розподіліть обраний матеріал рівним шаром 3-5 см, щоб ягоди знаходилися безпосередньо на мульчі. Якщо користуєтеся агроволокном – проріжте отвори хрест-навхрест під кущі, залишаючи достатньо місця для листя та квітконосів.

Як посилити дію мульчі: