Такий настій найкраще підходить для профілактики та раннього втручання

Полуничний кліщ – один із найпоширеніших шкідників на грядках, і якщо не реагувати вчасно, він здатен швидко виснажити рослини. Найкращий підхід у боротьбі зі шкідниками – починати з нешкідливих для ґрунту та людей методів. Коли популяція кліща ще невелика, натуральні розчини працюють не гірше за агрохімію і дають змогу уникнути обробки синтетичними препаратами. Як позбутися кліщів без хімікатів, пише Prostoway.

Натуральний настій на цибулевому лушпинні

Цибулеве лушпиння містить природні фітонциди, які пригнічують активність багатьох шкідників, серед них і полуничного кліща. Для приготування розчину потрібні два основні компоненти: приблизно 200 грамів сухого лушпиння і 10 літрів теплої води.

Лушпиння заливають у відрі, накривають кришкою та залишають настоюватися на кілька днів. Зазвичай достатньо 4-5 діб, щоб вода увібрала корисні речовини та набула властивостей захисного настою. Після цього рідину проціджують, переливають у розпилювач і обробляють кущі полуниці та землю навколо.

Коли і як застосовувати настій

Такий настій найкраще підходить для профілактики та раннього втручання, коли ознаки ураження лише з’являються. Обприскування проводять у прохолодні години дня, бажано вранці або ввечері, щоб засіб довше затримувався на листі. Регулярна обробка створює природний бар’єр, який стримує розвиток кліща й допомагає рослинам відновити силу без застосування хімічних препаратів.