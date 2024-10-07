Грядку треба готувати за тиждень до посадки

Полуниця – досить примхлива у вирощуванні ягода, і якщо ви плануєте посадити її восени, тоді вам потрібно дотримуватись чітких термінів і правил агротехніки, щоб за зиму кущі не померзли і влітку дали хороший урожай. Як правильно садити полуницю восени, пише «Флористікс».

Правильні терміни посадки

Цей фактор залежить від того, яку розсаду полуниці ви висаджуватимете. Саджанці із закритою кореневою системою можна саджати у будь-який час – з ранньої весни до пізньої осені, бо коренева система полуниці при пересадці з контейнера не травмується.

Якщо ж ви саджатимете полуницю з відкритою кореневою системою в пізніші терміни, тобто в жовтні, потрібно залишити на саджанцях по 4-5 листків: з похолоданням транспірація листя знижується, і рослини непогано приживаються.

Крім того, навіть взимку, коли полуниця вкрита снігом, обмінні процеси між корінням та листям продовжуються. Саджанці з трьома листками, посаджені у вересні, встигнуть наростити до зими листову масу, а жовтневі – навряд. Тому при пізньоосінній посадці ми й залишаємо на саджанцях більше листя.

Підготовка ґрунту

Грядку треба готувати за тиждень до посадки: провелдіть легку культивацію, заклавши в ґрунт перепрілий коров'ячий гній із розрахунку 10 кг/м². Потім дайте грядці постояти. Якщо у вас не було можливості підготувати ґрунт заздалегідь, зробіть це перед посадкою: краще з підготовкою запізнитися, ніж її зовсім не провести.

Органіка, яку ви вносите при посадці, розрахована на три-чотири роки, а це рівно стільки, скільки живе та плодоносить кущ полуниці. Весь цей час перегній підживлюватиме рослини, підвищуючи їх врожайність. Можна також внести під перекопування по 70 г/м² простого або подвійного суперфосфату: фосфор сприяє розвитку кореневої системи.

Акуратна посадка

Саджанці з відкритим корінням потрібно до посадки підготувати: вкоротити коріння до 5 см, а потім потримати його протягом 2 годин у воді, щоб коріння наситилося вологою.

Щоб ряди були рівними, ми розмічаємо їх по натягнутій мотузці. Зробивши борозну, ми проливаємо її водою: найкраще полуниця приживається, якщо посадити її в рідку грязюку.

Ми садимо саджанці на відстані 35-40 см один від одного двома рядками, інтервал між якими 60 см, потім залишаємо міжряддя шириною 90 см і знову висаджуємо два рядки з дистанцією 60 см між ними. За такої схеми надалі зручно вирощувати розсаду за допомогою дочірніх розеток, висаджуючи вуса в стаканчики, щоб отримати саджанці із закритою кореневою системою.

Зробивши в землі ямку потрібної глибини, опустіть у неї коріння саджанця, засипте лунку та обтисніть землю навколо саджанця. Серцевина має опинитися на рівні поверхні. Ямку можна робити лопатою, а можна просто рукою.

Обов'язковий полив укорінювачем

Майбутнє плодоношення висадженої восени полуниці багато в чому залежить від того, наскільки потужною буде коренева система. Зараз вона слабка, і ви повинні допомогти саджанцям наростити коріння до настання зими. Частину цієї роботи ми вже виконали: обрізали коріння перед посадкою, наситили його вологою і висадили розсаду в политу борозну.

Тепер потрібно полити розсаду розчином укорінювача. Зазвичай ми використовуємо такі препарати навесні, коли висаджуємо розсаду, проте восени вони ще потрібніші, бо у полуниці не так багато часу для вкорінення, тим більше, що цьому процесу можуть перешкодити раптові заморозки. Восени укорінювачі необхідні для приживання будь-яким рослинам.

Ви можете зробити розчин укорінюючого засобу «Ферті Рут». Він містить поліцукри, альгінову кислоту, фітогормони та бетаїн, стимулює ріст та розвиток кореневої системи, допомагає рослинам прижитися, знижує вплив стресів, що виникають в період пересадки.

Для приготування 10 л розчину потрібно 30 мл «Ферті Рут». Ретельно перемішавши розчин, ощадливо полийте кущики, щоб тільки змочити кореневу систему рослин.