Блискітки додають святкового сяйва ялинковим кулькам, гірляндам та іншим прикрасам, але часто вони обсипаються та залишають безлад по всій оселі. Щоб цього уникнути і зберегти прикраси красивими надовго, існують прості та ефективні способи закріпити їх. Christmas Warehouse розповідає, як зберегти блискітки на ялинкових прикрасах.

Як зберегти блискітки на різдвяних прикрасах

Використовуйте тонкий шар акрилу.

Візьміть балончик прозорого акрилового спрею та стару газету. Розкладіть газету на підлозі та обережно розпиліть над нею тонким шаром акрил на іграшку з одного боку. Дайте прикрасі висохнути кілька годин, поки акрил повністю затвердіє. Переверніть прикрасу та повторіть з необробленою стороною. Ця тонка плівка акрилу повинна утримувати блискітки на місці.

Мінімізуйте контакт з поверхнями.

Обережно торкайтеся прикрас кінчиками пальців і, якщо можливо, тримайте за ділянки, де немає блискіток. Ніколи не тримайте прикрасу всією рукою, оскільки блискітки дуже легко можуть прилипнути до вашої руки. Той самий принцип стосується стін та інших поверхонь поблизу.

Зберігайте іграшки в поліетиленових пакетах.

Принцип мінімізації контакту з поверхнями знову проявляється тут. Не пакуйте блискучі прикраси в тісні та переповнені контейнери просто так, як вони є, інакше блискітки просто прилипнуть до поверхонь. Візьміть поліетиленовий пакет, достатньо великий, щоб вмістити кожну окрему прикрасу, покладіть прикрасу в нього і заклейте пакет пакувальним скотчем. Підготуйте старі газети, зімніть їх і відкладіть убік. Використовуйте ці газети як м’яку підкладку, коли складаєте прикраси в коробку або контейнер. Гладка поліетиленова плівка запобігає контакту блискіток з поверхнями, до яких вони можуть прилипати, а газети запобігають пошкодженню або збиванню блискіток під час ударів.