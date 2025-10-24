У цей період потрібно не перегодувати корову, щоб уникнути ожиріння та післяродових проблем

Отелення – це важливий період, від якого залежить здоров’я корови та теляти. Аби все пройшло без ускладнень, варто правильно підготувати корову ще в сухостійний період, тобто за 2 місяці до отелення, коли корову перестають доїти. «Анкорес-Україна» розповідає, як зробити це правильно.

Збалансоване харчування в сухостій

У цей період потрібно не перегодувати корову, щоб уникнути ожиріння та післяпологових проблем. Оптимальний раціон:

Якісне сіно – основа годівлі. Обмеження соковитих кормів (силосу та буряків), щоб не допустити надмірного набору ваги. Мінерали та вітаміни – кальцій, фосфор, магній, вітаміни A, D, E підтримують здоров ‘я корови та розвиток теляти. Також варто додавати премікс для сухостійних корів, який містить всі потрібні вітаміни та мінерали.

Зміна раціону за 2 тижні до отелення

Перед самим отеленням корову слід поступово привчати до післяпологового раціону. Вводьте в невеликих кількостях:

Концентрати – для енергії та запобігання кетозу. Соковиті корми – щоб організм звикав до них. Спеціальні добавки для легкого отелення – вони допоможуть уникнути ускладнень (кетоз, парез, гіпокальціємія).

Переведення до сухого чистого приміщення

Найпізніше за 10 днів до отелення корову переводять в окреме сухе і чисте приміщення. Удень світло лишають увімкненим, а на ніч вимикають. Під час цього періоду корова повинна мати постійний доступ до чистої води. Перед отеленням важливо забезпечити спокійну атмосферу, уникати стресу та зайвих переміщень.