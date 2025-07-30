Однією із найпоширеніших причин є період відсутності вагітності

Зниження або повна відсутність молока у кози може викликати тривогу в господарів. Щоб ефективно розв’язати цю проблему, потрібно розібратися в її причинах. Muzyka.home розповідає про головні причини, чому у кози пропадає молоко.

Однією із найпоширеніших причин є період відсутності вагітності. Тому коли коза не покрита, її організм призупиняє процес лактації. Необхідно пам’ятати, що козам потрібно періодичне покриття, щоб продовжити виробництво молока.

Ще однією можливою причиною може бути нестача поживних речовин або неправильне харчування. Кози потребують раціону, який включатиме достатню кількість білка, енергії та вітамінів. Тому якщо коза не отримуватиме поживних речовин, її організм може знизити виробництво молока або зовсім припинити його.

Наступною можливою причиною зникнення молока у кози може бути захворювання. Деякі з них захворювань можуть включати інфекції, запалення або проблеми з обміном речовин. У таких випадках необхідно звернутися до ветеринарного лікаря для діагностики та лікування.