Найкраща профілактика зниження лактації – це дотримання правил утримання, доїння та роздоювання

Зменшення або зникнення надоїв у корови – одна з найпоширеніших проблем, з якою стикаються фермери. Причин цього явища може бути декілька – від фізіологічних до зовнішніх. Poradum пояснює, чому у корови може зникати молоко та як це виправити.

Основні причини зниження лактації

Однією з частих причин зниження надоїв є стрес. Зміни умов утримання, доїння або порушення графіку та режиму дня можуть негативно вплинути на стан тварини.

Ще один важливий чинник – поганий раціон. Недостатня кількість вітамінів та мінералів, неякісний корм, водний дисбаланс та розлад травлення можуть негативно впливати на корову.

Такоє зменшення надоїв може виникнути через порушення правильних кліматичних умов утримання корови. Наприклад, вогкість, бруд та погана вентиляція може погано впливати на тварину. Незалежно від пори року корова повинна мати правильний раціон та умови. Молоко може пропасти, навіть якщо корову тривалий час тримати на випасі у спеку.

Молоко може пропасти через погану підготовку до лактації, раннє отелення або подовжену лактацію. Навіть зменшення або збільшення кількості доїнь впливає на наявність молока.

Крім того, варто звернути увагу на можливі захворювання, зокрема запальні процеси в організмі та харчові отруєння. Однак у таких випадках спостерігаються й інші супутні ознаки. При маститі або запаленні молоко різко не пропадає. Спочатку зменшується його кількість на тлі больових відчуттів при доїнні.

Як відновити молочну продуктивність?

Відсутність молока у корови – це явна ознака серйозних фізіологічних змін та порушень в роботі організму тварини. Слід оперативно визначити причину такого явища. Насамперед перегляньте раціон та умови утримання корови, перевірте наявність інших симптомів нездужання та приберіть всі можливі подразники.

Найкраща профілактика зниження лактації – це дотримання правил утримання, доїння та роздоювання.

Якщо лактація припинилась внаслідок стресової ситуації, тоді для відновлення тварині потрібен час. Краще не турбувати корівку та давати їй хороший корм.

Також зниження надоїв може виникнути через поганий догляд та неправильне доїння, тому слід нормалізувати весь процес та режим дня. А також не забувати про вітаміни та мінерали.

У разі підозри на захворювання потрібно негайно звернутися до ветеринара та почати лікування.