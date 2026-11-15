Під вагою води мокра тканина доволі легко розтягується

Після прання в’язаний светр може втратити свою форму, якщо неправильно його сушити. Особливо вразливими до деформації є натуральні волокна, такі як вовна, кашемір та бавовна. Під вагою води мокра тканина доволі легко розтягується. Щоб зберегти початковий вигляд одягу, важливо правильно видалити зайву вологу та просушити його. Aeraly розповідає, як правильно сушити в’язаний светр.

Чому не можна сушити мокрий светр на плічках?

В’язане полотно складається з переплетених петель, які забезпечують тканині еластичність. Коли светр намокає, волокна стають більш схильними до розтягування, а сам виріб важчає через воду, яку вбирає матеріал.

Якщо повісити такий одяг на плічка, основне навантаження припаде на плечі та горловину. Під вагою води петлі поступово розтягуються, а після висихання можуть зафіксуватися в такому деформованому положенні.

Як правильно висушити светр?

Після прання не варто викручувати светр руками. Скручування створює механічне навантаження на петлі, через що тканина теж може деформуватися. Також не можна використовувати режим віджимання.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Натомість можна скористатися методом рушника:

Дістаньте светр із пральної машини, підтримуючи його знизу обома руками, щоб він не розтягнувся під власною вагою.

Розстеліть чистий сухий рушник і розкладіть на ньому светр. Обережно розправте складки.

Починаючи з одного краю, згорніть рушник разом зі светром.

Протягом 30 секунд притискайте згорнутий рушник долонями по всій довжині, щоб він увібрав зайву воду. Потім розгорніть його й дістаньте светр.

Виберіть для сушіння чисту горизонтальну поверхню в добре провітрюваному місці, куди не потрапляють прямі сонячні промені. Застеліть її іншим чистим сухим рушником.

Розкладіть на ньому светр, розправте рукави й надайте виробу бажаної форми.