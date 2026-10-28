Кашеміровий светр можна випрати вдома, якщо дотримуватись кількох правил

Кашеміровий светр потребує особливого догляду, адже його делікатні волокна легко пошкодити. Водночас віддавати річ у хімчистку після кожного носіння необов’язково: її можна випрати вдома, якщо дотримуватися кількох правил. Про них розповідає The Spruce.

Як часто слід прати кашемірові светри?

Кашеміровий светр варто прати після семи–десяти носінь або частіше, якщо з’явилися плями. Щоб довше зберігати його чистим, надягайте під нього звичайну майку.

Виводьте плями одразу після їх появи – це допоможе відкласти повне прання. Наприкінці сезону обов’язково виперіть річ, перш ніж прибрати її на зберігання. Загалом намагайтеся збільшувати інтервали між праннями, адже кожне з них дещо пошкоджує волокна кашеміру.

Як прати кашеміровий светр вручну?

Попередньо обробіть плями. Нанесіть трохи засобу для прання вовни на плями, обережно втирайте його пальцями й залиште на 10 хвилин. Якщо використовуєте інший плямовивідник, спочатку випробуйте його на непомітній ділянці, наприклад на внутрішньому шві, щоб переконатися, що він не знебарвлює тканину.

Приготуйте мийний розчин. Наповніть раковину або пластикову миску прохолодною водою. У гарячій кашемір може збігтися. Додайте засіб для прання вовни в кількості, зазначеній на етикетці, і перемішайте до повного розчинення.

Замочіть светр. Занурте річ у розчин, акуратно відтисніть її, щоб переконатися, що всі волокна просочилися. Залиште замочуватися на 30 хвилин.

Прополощіть светр. Дістаньте светр із води, підтримуючи його знизу, щоб не розтягнути. Злийте мильний розчин і наповніть раковину або миску чистою прохолодною водою. Занурте річ, прополощіть і обережно відтисніть зайву вологу, не викручуючи. Повторюйте полоскання, змінюючи воду, доки в ній не залишиться мила.

Як прати кашеміровий светр у пральній машині?

Хоча ручне прання є рекомендованим і найделікатнішим способом догляду за кашеміром, його також можна прати у пральній машині. Найкращі результати ви отримаєте, використовуючи пральну машину з фронтальним завантаженням, яка забезпечує більш делікатне обертання під час прання одягу.

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Попередньо обробіть плями. Для попередньої обробки видимих плям використовуйте невелику кількість засобу для прання вовни. Втирайте засіб у пляму пальцями та залиште светр на 10 хвилин.

Використовуйте мішечок із сітки. Покладіть светр у мішечок для делікатного прання, щоб захистити його від тертя об інші речі та зачіпок.

Налаштуйте цикл та додайте засіб для прання. Налаштуйте пральну машину на прання та полоскання в холодній воді, а також на делікатний цикл. Якщо є можливість вибрати швидкість остаточного віджимання, установіть найнижче значення. Додайте засіб для прання вовни безпосередньо в барабан пральної машини. Переконайтеся, що автоматичні дозатори для прального порошку, відбілювача та кондиціонера для білизни чисті.

Як сушити кашемір?

Якщо прали светр вручну, розкладіть його на чистому рушнику та згорніть разом із ним, щоб прибрати зайву воду. Перекладіть річ на горизонтальну сушарку або сухий рушник і надайте їй початкової форми. Залиште сохнути на повітрі подалі від прямих сонячних променів і джерел тепла. Через кілька годин переверніть светр, щоб прискорити висихання, або замініть вологий рушник сухим.

Якщо прали светр у машині, дістаньте його з мішечка, а далі послідовність дій та ж сама, що й після ручного прання. Важливо надати речі початкової форми, щоб вона висохла без складок і не розтягнулася.

Перш ніж одягати светр або прибирати його на зберігання, переконайтеся, що він повністю висох.