Повертається осінь і ми всі дістаємо з шафи светри. Однак, якщо зберігати їх неправильно, вони швидко втрачають форму або на плечах з’являються дивні «ріжки», які дуже складно випрасувати. House Digest розповідає, як правильно зберігати светри.

Якщо в’язані речі втрачають форму – це наслідок зберігання на вішалці. Вага важких светрів тягне тканину вниз, розтягує її та деформує вигляд одягу.

Як правильно зберігати светри?

Найкраще – складати їх та класти на полицю або в шухляду. Це допоможе зберегти форму та уникнути деформацій.

Проте, якщо місця мало, можна використати вішалки, але переконайтеся, що ви використовуєте правильний тип вішалки. Вам варто уникати тонких металевих або пластикових вішалок, які створять гострі вм’ятини. Натомість оберіть вішалки з м’якими або широкими плечима. Або ж ви можете скористатися методом складання та вішалки, склавши светр навпіл вертикально, а потім накинувши його на нижню планку вішалки, а не на плечі.