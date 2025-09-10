фото Unsplash

Праска не завжди може бути поруч, ому на допомогу приходять інші способи, які можуть розгладити одяг

Іноді, коли потрібно розгладити одяг, праска потрібна, як ніколи. Проте праска не завжди може бути поруч, тому на допомогу приходять інші способи, які допоможуть надати одягу гарного вигляду. Real Simple розповідає, як розгладити одяг без праски. Як попрасувати речі без праски? Пар у ванній. Просто повісьте річ у закритій ванній кімнаті під час гарячого душу і через кілька хвилин тканина розгладиться під дією вологої пари. Фен для волосся. Повісьте одяг на вішак, злегка окропіть його водою та направте теплий потік з фена на пом’яті ділянки. Не тримайте фен занадто близько, щоб не пошкодити тканину. Спрей для видалення складок. Це найпростіший спосіб розгладити одяг без праски. Просто розпиліть його на зім’ятий одяг та енергійно струсіть. Домашній спрей. Змішайте воду (бажано дистильовану або кип’ячену) з оцтом (3:1) або кондиціонером для білизни та розпиліть його на складки, а потім розгладьте руками. Залиште одяг до повного висихання. Звичайна каструля. Закип’ятіть воду в каструлі середнього розміру і, як тільки вода почне сильно парити, вилийте її на одяг. Перед прасуванням накрийте речі рушником, щоб запобігти його пошкодженню.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter