Неправильна температура праски може стати головною причиною утворення слідів на одязі

Проблеми з праскою – це не рідкість. Хоча прасування має бути допоміжним етапом догляду за одягом, часом воно може залишити на тканинах неприємні сліди, які псують зовнішній вигляд улюблених речей. Після перегріву праски або неправильного налаштування температури на тканині можуть з’явитися жовті плями або блискучі підпалини. Важливо не панікувати, адже є кілька доступних і ефективних методів, як очистити одяг, не пошкодивши тканину. «Вказівка» пише, як позбутися плям від праски підручними засобами.

Причини утворення слідів від праски

Неправильна температура праски може стати головною причиною утворення слідів на одязі. Якщо ви не виставите оптимальний режим для конкретної тканини, ви ризикуєте не тільки залишити сліди, але й пошкодити матеріал. Занадто висока температура, наприклад, може призвести до жовтих плям або блиску на делікатних тканинах, таких як шовк або синтетика. Важливо не лише правильно встановити температуру, але й уважно стежити за процесом прасування.

Способи виведення плям від праски

Існує безліч способів позбутися слідів, і багато з них можна здійснити за допомогою підручних засобів. Однак при виборі методу потрібно обов’язково враховувати тип тканини. Пропонуємо вам кілька перевірених і безпечних варіантів для очищення одягу від плям.

1. Жовті підпалини на білому одязі

Для білих тканин, зокрема для бавовни, існує кілька дієвих способів:

хлорне вапно – розчиніть 5 мг хлорного вапна в 1 літрі теплої води і нанесіть на пляму. Через кілька хвилин ретельно прополощіть у проточній воді. Якщо слід не зник, повторіть процедуру, збільшивши кількість хлорного вапна (1 ч. л. на склянку води);

бура — розчиніть 1 ч. л. бури в склянці води і вилийте на проблемну ділянку. Після того, як засіб вбере в себе пляму, прополощіть річ і, за потреби, пропрасуйте;

лимонний сік — підходить для всіх типів тканин. Змочіть пляму процідженим лимонним соком і залиште на 15-20 хвилин. Потім прополощіть річ в холодній воді.

2. Виведення слідів з делікатних тканин

денатурат для віскози – змочіть ватний диск або поролон у денатурованому спирті і обробіть слід від праски. Після цього добре виперіть річ руками;

винний спирт для шовку – для шовкових виробів спробуйте етиловий спирт. Протріть пляму винним спиртом і залиште на сонці приблизно на годину, а потім ретельно промийте.

3. Плями на вовняних речах

перекис водню і нашатирний спирт – змішайте рівні частини перекису водню і нашатирного спирту. Нанесіть отриману суміш на пляму, залиште на сонці, а потім ретельно прополощіть в холодній воді;

цибуля для вовни – розріжте цибулину навпіл і покладіть на пляму. Через пів години прополощіть річ у воді з ароматним кондиціонером для додаткової свіжості.

4. Інші універсальні засоби

кисломолочні продукти – для всіх типів тканин можна використати кисле молоко або кефір. Замочіть пошкоджену річ на півтори-дві години, потім потріть пляму і промийте під водою;

оцет — підходить для більшості тканин, особливо для бавовни і льону. Розчиніть оцет у воді і вилийте на пляму. Залиште на 10-15 хвилин, потім прополощіть.

Загальні поради: