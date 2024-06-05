Важливо врахувати особливості тканини при відбілюванні

Складно уявити гардероб, у якому немає білих речей, але багато людей уникають їх через складний догляд за тканиною. ZAXID.NET поділиться 5 ефективними способами відбілювання речей у домашніх умовах без спеціальних засобів.

Важливо врахувати особливості тканини, один і той же спосіб може не підійти для різних матеріалів.

Борна кислота. Підійде для бавовняних тканин і синтетики (але цю тканину не можна кип'ятити), пише УНІАН. Висипте кілька ложок кислоти в два літри ледь теплої води. Залиште речі в розчині на дві години.

Господарське мило з содою. Замочіть речі в теплій воді, попередньо натерши кожну річ милом. Потім додайте дві ложки соди і залиште на дві години, все перемішавши. Мило і сода фактично виїдають жовтизну.

Гірчиця. До цього способу найкраще вдатися, якщо ви намагаєтесь вивести старі плями, які звичайними миючими засобами не виведеш. Розчиніть дві ложки гірчиці у двох літрах гарячої води, замочіть в ній речі на ніч. Після – сполосніть одяг і відправте в прання. Додайте гірчицю до порошку, щоб посилити ефект.

Перекис з нашатирним спиртом і содою. Розчин допоможе, якщо ви шукаєте простий спосіб, як відбілити речі, що полиняли. А ось глибокі старі плями цей метод не прибере. У теплій воді розчиніть дві ложки перекису, нашатирного спирту і соди. Потім замочіть в ньому білизну і залиште на 3 години.

Як відбілити білі речі содою та сіллю. Соду часто застосовують у чистому вигляді –додають під час прання 2 столові ложки харчової соди. Можна взяти кальциновану – у ній більше лугу і вона ефективніша, добре видаляє плями жиру і запобігає накипу в пральній машині. Але підійде тільки для бавовняних і лляних тканин – прати шовк, вовну і дитячі речі з кальцинованою содою не можна.

Після кожного способу речі варто випрати у машинці, як зазвичай.