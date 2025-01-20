Як очистити одяг, килими та пледи від слайму: дієві способи
Слайм (або лизун) – популярна іграшка серед дітей, яка часто залишає сліди на одязі, килимах або меблях. Якщо з ним не впоратися одразу, забруднення можуть стати серйозною проблемою, але не варто панікувати. Існують ефективні способи, як позбутися слайму з різних поверхонь без шкоди для тканин. «Веселий дім» пропонує перевірені методи очищення одягу, килимів, меблів та пледів від слайму.
Як очистити одяг від слідів лизуна
Окріп: швидкий і дієвий спосіб для бавовни та льону. Високі температури можуть ефективно змінювати структуру лизуна, що дозволяє легко видалити плями з одягу, виготовленого з бавовни або льону. Ось як це зробити:
- почніть з того, щоб акуратно зібрати залишки лизуна руками;
- опустіть тканину в киплячу воду на 5-10 хвилин;
- після цього витягніть виріб за допомогою щипців і протріть забруднену ділянку мильним розчином;
- виперіть одяг звичним способом.
Заморожування: ідеально для делікатних тканин. Низька температура змінює консистенцію лизуна, і його можна легко видалити. Цей метод підходить для делікатних тканин або невеликих ділянок забруднення:
- покладіть забруднений виріб у поліетиленовий пакет;
- відправте в морозильник на кілька годин;
- коли лизун замерзне, обережно соскребіть його гострим предметом.
Перекис водню: для безпечного очищення. Для більшості тканин підходить метод з перекисом водню, але варто бути обережним з делікатними матеріалами, як-от шовк. Перекис водню допоможе вам позбутися від лизуна без шкоди для тканини:
- нанесіть перекис на забруднену ділянку і залиште на 5-20 хвилин;
- потім протріть оброблену зону м’якою тканиною;
- виперіть річ звичайним способом.
Ацетон: ефективний метод для хутра та довгого ворсу. Якщо лизун потрапив на хутро або довгий ворс, ацетон допоможе швидко і без пошкоджень прибрати пляму:
- змочіть ватяний спонж ацетоном;
- обробіть забруднену ділянку, і лизун легко відійде;
- якщо лизун заплутався в дорогих виробах, краще звернутися в хімчистку.
Спирт: відмінно справляється з тканинами, такими як льон або бавовна. Цей метод підходить для простих тканин:
- нанесіть спирт на ватний спонж;
- протріть забруднену ділянку і залиште на 15 хвилин;
- видаліть залишки забруднення губкою або ганчіркою і виперіть.
Господарське мило: чудово для свіжих плям. Свіжі плями лизуна можна швидко усунути за допомогою господарського мила:
- намильте забруднену ділянку і залиште на 30-60 хвилин;
- після цього змийте піну теплою водою і виперіть виріб звичним способом.
Як прибрати лизуна з килима чи дивана
Плями від лизуна можуть з'являтися не тільки на одязі, але й на килимах чи меблях. Щоб позбутися їх, можна використовувати як народні методи, так і спеціальні хімічні засоби.
Народні методи:
- використовуйте господарське мило для натирання плям;
- нанесіть перекис водню на забруднену ділянку і очистіть м’якою тканиною.
Хімічні засоби:
- використовуйте спеціальні засоби для очищення килимів, такі як Ваніш або Амвей.
- потріть пляму м’яким чистячим засобом і ретельно промийте.
Як видалити лизуна з волосся
Якщо лизун потрапив на волосся, не варто переживати. Є кілька простих способів позбутися його:
- за допомогою олії: нанесіть рослинну олію на волосся, втирайте, потім вимийте шампунем;
- за допомогою льоду: заморозьте лизун, приклавши лід до забрудненої ділянки;
- за допомогою вазеліну: втирайте вазелін в волосся і залиште на 20-25 хвилин, а потім змийте.
Як прибрати лизуна з постільної білизни або пледа
Для постільної білизни або пледів найкраще використовувати суміш з нашатирного спирту, гліцерину і скипидару або перекис з нашатирем. Ці методи допомагають без шкоди для тканини.