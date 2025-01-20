Якщо з ним не впоратися одразу, забруднення можуть стати серйозною проблемою

Слайм (або лизун) – популярна іграшка серед дітей, яка часто залишає сліди на одязі, килимах або меблях. Якщо з ним не впоратися одразу, забруднення можуть стати серйозною проблемою, але не варто панікувати. Існують ефективні способи, як позбутися слайму з різних поверхонь без шкоди для тканин. «Веселий дім» пропонує перевірені методи очищення одягу, килимів, меблів та пледів від слайму.

Як очистити одяг від слідів лизуна

Окріп: швидкий і дієвий спосіб для бавовни та льону. Високі температури можуть ефективно змінювати структуру лизуна, що дозволяє легко видалити плями з одягу, виготовленого з бавовни або льону. Ось як це зробити:

почніть з того, щоб акуратно зібрати залишки лизуна руками;

опустіть тканину в киплячу воду на 5-10 хвилин;

після цього витягніть виріб за допомогою щипців і протріть забруднену ділянку мильним розчином;

виперіть одяг звичним способом.

Заморожування: ідеально для делікатних тканин. Низька температура змінює консистенцію лизуна, і його можна легко видалити. Цей метод підходить для делікатних тканин або невеликих ділянок забруднення:

покладіть забруднений виріб у поліетиленовий пакет;

відправте в морозильник на кілька годин;

коли лизун замерзне, обережно соскребіть його гострим предметом.

Перекис водню: для безпечного очищення. Для більшості тканин підходить метод з перекисом водню, але варто бути обережним з делікатними матеріалами, як-от шовк. Перекис водню допоможе вам позбутися від лизуна без шкоди для тканини:

нанесіть перекис на забруднену ділянку і залиште на 5-20 хвилин;

потім протріть оброблену зону м’якою тканиною;

виперіть річ звичайним способом.

Ацетон: ефективний метод для хутра та довгого ворсу. Якщо лизун потрапив на хутро або довгий ворс, ацетон допоможе швидко і без пошкоджень прибрати пляму:

змочіть ватяний спонж ацетоном;

обробіть забруднену ділянку, і лизун легко відійде;

якщо лизун заплутався в дорогих виробах, краще звернутися в хімчистку.

Спирт: відмінно справляється з тканинами, такими як льон або бавовна. Цей метод підходить для простих тканин:

нанесіть спирт на ватний спонж;

протріть забруднену ділянку і залиште на 15 хвилин;

видаліть залишки забруднення губкою або ганчіркою і виперіть.

Господарське мило: чудово для свіжих плям. Свіжі плями лизуна можна швидко усунути за допомогою господарського мила:

намильте забруднену ділянку і залиште на 30-60 хвилин;

після цього змийте піну теплою водою і виперіть виріб звичним способом.

Як прибрати лизуна з килима чи дивана

Плями від лизуна можуть з'являтися не тільки на одязі, але й на килимах чи меблях. Щоб позбутися їх, можна використовувати як народні методи, так і спеціальні хімічні засоби.

Народні методи:

використовуйте господарське мило для натирання плям;

нанесіть перекис водню на забруднену ділянку і очистіть м’якою тканиною.

Хімічні засоби:

використовуйте спеціальні засоби для очищення килимів, такі як Ваніш або Амвей.

потріть пляму м’яким чистячим засобом і ретельно промийте.

Як видалити лизуна з волосся

Якщо лизун потрапив на волосся, не варто переживати. Є кілька простих способів позбутися його:

за допомогою олії: нанесіть рослинну олію на волосся, втирайте, потім вимийте шампунем;

нанесіть рослинну олію на волосся, втирайте, потім вимийте шампунем; за допомогою льоду: заморозьте лизун, приклавши лід до забрудненої ділянки;

заморозьте лизун, приклавши лід до забрудненої ділянки; за допомогою вазеліну: втирайте вазелін в волосся і залиште на 20-25 хвилин, а потім змийте.

Як прибрати лизуна з постільної білизни або пледа

Для постільної білизни або пледів найкраще використовувати суміш з нашатирного спирту, гліцерину і скипидару або перекис з нашатирем. Ці методи допомагають без шкоди для тканини.