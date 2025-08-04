Усі виробники в інструкції рекомендують виливати залишки води після роботи

Більшість сучасних прасок із функцією відпарювання потребують води – дистильованої, фільтрованої або кип’яченої. Але після прасування її обов’язково слід зливати. Best Home Ideas розповідає, чому це так важливо.

Подовження терміну служби праски.

Усі виробники в інструкції рекомендують виливати залишки води після роботи. Це подовжить вік вашої праски та зменшує ризик опіків чи ураження струмом.

Запобігання протіканню.

Вода, яка довго залишається всередині, поступово може роз’їдати гумові прокладки клапана, який відповідатиме за регулювання подачі пари. Через це праска може почати протікати під час наступного використання.

Відсутність неприємного запаху чи накипу.

Якщо залишати воду всередині, поступово вона почне неприємно пахнути, а також може з’явитися наліт або накип, який може згодом потрапити на одяг.