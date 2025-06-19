Через часте вживання чаю на чашках може залишатися характерний темний наліт, який не завжди зникає після звичайного миття.

Через часте вживання чаю на чашках може залишатися характерний темний наліт, який не завжди зникає після звичайного миття. «24 канал» розповідає, як можна позбутися чайного нальоту завдяки домашнім засобам.

Чим можна відмити чайний наліт?

Харчова сода

Дуже ефективний спосіб, адже ви можете використовувати соду і сухою, і в поєднанні з водою, аби утворити густу пасту. Останній варіант ідеально підійде, якщо вам потрібно делікатно очистити якусь чашку. Для цього змішайте столову ложку соди з кількома краплями теплої води, а після цього нанесіть на забруднення. Залиште пасту на кілька хвилин, а потім змийте чистою водою та губкою.

Лимонна кислота

Чудовий спосіб, щоб видалити плями від чаю. В забруднену чашку потрібно засипати дві чайні ложки лимонної кислоти та додати туди ж сік з половини лимона. Суміш потрібно розтерти по стінках посуду та залишити на 5 хвилин, аби засіб міг подіяти.

Сіль

За допомогою звичайної солі великого помелу також можна позбутися забруднень на чашках. Проте потрібно пам’ятати, що крупиці солі можуть пошкодити поверхню чашки, і через це на ній можуть з’явитися тріщини. Але для того, щоб очистити чашку більш дбайливо, ви можете замочити її на кілька годин у сольовому розчині.