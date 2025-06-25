Перед тим, як починати прибрати залишки, визначте тип поверхні на якій знаходився скотч

Після зняття скотчу з різних поверхонь на них залишаються неприємні липкі сліди або залишки клею. Ukr.Media розповідає, як легко прибрати скотч з різних поверхонь, не пошкодивши їх.

Причина стійкості – різні полімери та смоли у складі скотчу, які міцно чіпляються за мікрорельєф поверхні. Тому перед тим, як починати прибрати залишки, визначте тип поверхні. Не варто дряпати залишки скотчу лезом або ножем, адже з клейовим шаром ви знімаєте ще й лак, фарбу або частину покриття. Найкраще, що ви можете зробити – дати скотчу «розм'якнути». Таким чином ви зможете легко зняти залишки, не пошкоджуючи поверхню.

Пластик, скло, плитка

Спосіб 1. Фен або гаряче повітря.

Увімкніть звичайний фен для волосся. Прогрійте скотч протягом 20-30 секунд, тримаючи фен на відстані 15-20 см і використовуйте середній режим тепла, а не найгарячіший, особливо на пластику. Потім обережно підчепіть край і повільно зніміть – він має зійти майже повністю. Залишки клею витираються спиртом або засобом для скла.

Будьте обережні зі старим та дешевим пластиком, а також глянцевою поверхнею – надмірне тепло може деформувати такі поверхні, змінити колір або зробити їх крихкими.

Спосіб 2. Спирт, горілка, засіб для зняття лаку (на основі ацетону).

Змочіть ватний диск або м’яку тканину. Притисніть до плями на 30 секунд. Обережно витріть круговими рухами.

Такий спосіб підходить для скла, кераміки, металу, але не для лакових чи пофарбованих поверхонь. Також слід бути обережними з пластиком у разі використання ацетону.

Дерево, меблі, паркет

Важливо не використовувати агресивну хімію. Краще використовуйте олію (соняшникову, оливкову або косметичну):

Нанесіть на слід від скотчу, залиште на 10-15 хвилин. Потім протріть м'якою тканиною, що не дряпає.

Якщо ви переживаєте про плями від олії – після очищення протріть поверхню водою з краплею засобу для миття посуду.

Холодильник, пральна машина, мікрохвильовка

Потрібно бути обережними, адже на цих приладах зазвичай пофарбований чи нержавіючий метал. Тому краще починати з фена, щоб скот легше відійшов від поверхні, а потім використати м’яку губку та засіб для посуду та протерти залишки. Якщо слід усе ще помітний, спробуйте використати рослинну олію: нанесіть її трохи на ватний диск, прикладіть до плями на 10-15 хвилин, а потім витріть серветкою. Залишки можна легко змити теплою водою з краплею мийного засобу.