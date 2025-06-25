Нічого не пошкодите: як легко прибрати скотч з різних поверхонь
Після зняття скотчу з різних поверхонь на них залишаються неприємні липкі сліди або залишки клею. Ukr.Media розповідає, як легко прибрати скотч з різних поверхонь, не пошкодивши їх.
Причина стійкості – різні полімери та смоли у складі скотчу, які міцно чіпляються за мікрорельєф поверхні. Тому перед тим, як починати прибрати залишки, визначте тип поверхні. Не варто дряпати залишки скотчу лезом або ножем, адже з клейовим шаром ви знімаєте ще й лак, фарбу або частину покриття. Найкраще, що ви можете зробити – дати скотчу «розм'якнути». Таким чином ви зможете легко зняти залишки, не пошкоджуючи поверхню.
Пластик, скло, плитка
Спосіб 1. Фен або гаряче повітря.
- Увімкніть звичайний фен для волосся.
- Прогрійте скотч протягом 20-30 секунд, тримаючи фен на відстані 15-20 см і використовуйте середній режим тепла, а не найгарячіший, особливо на пластику.
- Потім обережно підчепіть край і повільно зніміть – він має зійти майже повністю.
- Залишки клею витираються спиртом або засобом для скла.
Будьте обережні зі старим та дешевим пластиком, а також глянцевою поверхнею – надмірне тепло може деформувати такі поверхні, змінити колір або зробити їх крихкими.
Спосіб 2. Спирт, горілка, засіб для зняття лаку (на основі ацетону).
- Змочіть ватний диск або м’яку тканину.
- Притисніть до плями на 30 секунд.
- Обережно витріть круговими рухами.
Такий спосіб підходить для скла, кераміки, металу, але не для лакових чи пофарбованих поверхонь. Також слід бути обережними з пластиком у разі використання ацетону.
Дерево, меблі, паркет
Важливо не використовувати агресивну хімію. Краще використовуйте олію (соняшникову, оливкову або косметичну):
- Нанесіть на слід від скотчу, залиште на 10-15 хвилин.
- Потім протріть м'якою тканиною, що не дряпає.
Якщо ви переживаєте про плями від олії – після очищення протріть поверхню водою з краплею засобу для миття посуду.
Холодильник, пральна машина, мікрохвильовка
Потрібно бути обережними, адже на цих приладах зазвичай пофарбований чи нержавіючий метал. Тому краще починати з фена, щоб скот легше відійшов від поверхні, а потім використати м’яку губку та засіб для посуду та протерти залишки. Якщо слід усе ще помітний, спробуйте використати рослинну олію: нанесіть її трохи на ватний диск, прикладіть до плями на 10-15 хвилин, а потім витріть серветкою. Залишки можна легко змити теплою водою з краплею мийного засобу.