Більшість тримають суперклей при кімнатній температурі, однак набагато ефективніше зберігати його в холодильнику

Суперклей часто втрачає свої властивості вже після першого відкриття. Але якщо правильно його зберігати, можна значно продовжити термін придатності. Ukr.Media розповідає, де зберігати суперклей, щоб він не засихав.

Де зберігати суперклей, щоб він не засох?

Більшість тримають суперклей при кімнатній температурі, однак набагато ефективніше зберігати його в холодильнику. У такому разі текстура залишатиметься незмінною набагато довше. При цьому добре зберігатимуться й клейкі властивості самого клею.

Завдяки саме цій хитрості вам не доведеться викидати тюбик після першого використання. А для надійності перед тим як покласти клей в холодильник, ви можете покласти його в целофановий пакет.

Після діставання з холодильника, суперклей варто залишити за кімнатної температури на деякий час, приблизно 15-30 хвилин, щоб він нагрівся та не утворився конденсат.