Пил має схильність накопичуватися в певних місцях у великих кількостях

Пил – неминучий гість у будь-якій оселі, що з’являється навіть у квартирах із голими стінами. Він має схильність накопичуватися в певних місцях у великих кількостях. Ukr.Media розповідає, які речі є справжніми магнітами для пилу.

Які речі найбільше збирають пил?