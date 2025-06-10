Ви навіть не здогадувались: які речі у вашому домі найбільше збирають пил
Пил має схильність накопичуватися в певних місцях у великих кількостях
Пил – неминучий гість у будь-якій оселі, що з’являється навіть у квартирах із голими стінами. Він має схильність накопичуватися в певних місцях у великих кількостях. Ukr.Media розповідає, які речі є справжніми магнітами для пилу.
Які речі найбільше збирають пил?
- Штори та фіранки. Вони збирають пил та навіть вуличний бруд, який летить у вікна. Особливо це стосується штор з важких тканин, таких як оксамит, адже їхня поверхня ідеально затримує пил. Прати штори рекомендується раз на 3 місяці, проте якщо у вас є алергія, то краще робити це частіше.
- Штучні рослини. Хоча вони не потребують догляду, їх все ж таки необхідно періодично мити. Зазвичай штучну зелень роблять із тканини або пластику, і обидва ці матеріали чудово притягують пил.
- Декоративні подушки. Це одне з основних джерел пилу в будинку, як і будь-який інший текстиль. Але якщо наволочки на подушках для сну ми перемо досить часто, то про декоративні подушки зазвичай забуваємо.
- Книги. Вони активно збирають пил, а також самі його виробляють. Тому рекомендується час від часу перетрушувати свою бібліотеку.
- Абажури. Особливо це стосується абажурів з ротанга, паперу або з фактурною поверхнею. Їхня підступність полягає в тому, що пил на них не такий помітний. Тож їх доведеться регулярно протирати.
- Гобелени та настінний декор. Різноманітний декор збирає пилу не менше, ніж килими. Проте настінний декор можна обережно витерти.
- Плетені кошики та коробки. Хоча вони виглядають дуже привабливо в інтер’єрі, але і відмінно збирають пил.
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