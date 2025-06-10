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Деякі засоби та методи очищення можуть завдати шкоди екранам моніторів та телевізорів

Неправильне очищення екранів ноутбуків, моніторів або телевізорів може пошкодити їхню поверхню. Ukr.Media розповідає, чим не варто протирати екран комп’ютера та телевізора. Шкідливі способи очищення Деякі засоби та методи очищення можуть завдати шкоди екранам моніторів та телевізорів: Побутова хімія. Засоби для очищення скла можуть зруйнувати антивідблискове покриття. Використання таких засобів призводить до появи розводів і плям на поверхні екрана, і змити їх уже нічим не вдасться. Звичайні вологі серветки. Антибактеріальні вологі серветки, що містять етиловий спирт, а також серветки зі зволожувальними компонентами зовсім не підходять для очищення. Спирт руйнує антивідблискове покриття, а зволожувальні компоненти просто розмажуться по екрану. Губки та ганчірки для миття посуду. Такі ганчірки бувають занадто жорсткими для делікатних екранів. Вони можуть пошкодити антивідблискове покриття. Ганчірки для прибирання. Звичайні ганчірки, призначені для протирання пилу, можуть виявитися також занадто жорсткими. Тому не варто використовувати їх для екранів моніторів та телевізорів. Паперові вироби. Хоча серветки, туалетний папір чи паперові рушники здаються м’якими, вони все ж таки виготовлені з дерева. Це означає, що на мікрорівні навіть найм'якша серветка містить тверді елементи, які можуть залишати мікроподряпини на поверхні екрана.

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