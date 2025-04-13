Зазвичай достатньо мити натяжні стелі 1-2 рази на рік або за необхідністю

Натяжні стелі надають кімнаті стильного вигляду, проте з часом на них можуть з’являтися забруднення – плями від пилу, кіптяви або крапель. Ukr. Media розповідає, як правильно очищати натяжні стелі, щоб не пошкодити матеріал.

Що варто знати перед початком прибирання?

Найчастіше натяжні стелі виготовляють з полівінілхлориду (ПВХ) або тканинного матеріалу. Найпопулярніший варіант – саме ПВХ-плівка. Вона потребує обережного догляду, адже легко пошкоджується гострими предметами або агресивними засобами

Основні правила догляду:

Не використовуйте абразивні засоби, щітки або порошки. Вода повинна бути теплою, але не гарячою (до 40°C). Заборонено застосовувати засоби з ацетоном, спиртом або хлоркою.

Що потрібно для миття натяжної стелі?

М’яка губка або мікрофіброва серветка. Тепла вода. Засіб для миття скла або спеціальний засіб для миття натяжних стель. Суха та м’яка тканина для полірування.

Як мити натяжну стелю – покрокова інструкція:

Перед початком зніміть пил сухою мікрофіброю або щіткою для пилу. Це дозволить уникнути розмазування бруду під час вологого прибирання. У теплій воді розведіть кілька крапель рідкого засобу. Змочіть серветку або губку. Протирайте стелю круговими рухами. Обережно протирайте поверхню легкими рухами, але не натискайте занадто сильно. Якщо плями не змиваються одразу – дайте їм трохи «відмокнути», не затираючи одразу. Змийте залишки мийного засобу. Серветкою, змоченою у чистій воді, протріть стелю ще раз, щоб прибрати залишки засобів. Після цього візьміть суху м’яку тканину та обережно пройдіться по всій поверхні, щоб не залишилось розводів.

Як часто потрібно мити натяжні стелі?

Зазвичай достатньо мити натяжні стелі 1-2 рази на рік або за необхідністю. На кухні миття може бути частішим – кожні 3-4 місяці.