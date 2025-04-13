Як мити натяжні стелі, щоб не зіпсувати покриття: головні правила
Зазвичай достатньо мити натяжні стелі 1-2 рази на рік або за необхідністю
Натяжні стелі надають кімнаті стильного вигляду, проте з часом на них можуть з’являтися забруднення – плями від пилу, кіптяви або крапель. Ukr. Media розповідає, як правильно очищати натяжні стелі, щоб не пошкодити матеріал.
Що варто знати перед початком прибирання?
Найчастіше натяжні стелі виготовляють з полівінілхлориду (ПВХ) або тканинного матеріалу. Найпопулярніший варіант – саме ПВХ-плівка. Вона потребує обережного догляду, адже легко пошкоджується гострими предметами або агресивними засобами
Основні правила догляду:
- Не використовуйте абразивні засоби, щітки або порошки.
- Вода повинна бути теплою, але не гарячою (до 40°C).
- Заборонено застосовувати засоби з ацетоном, спиртом або хлоркою.
Що потрібно для миття натяжної стелі?
- М’яка губка або мікрофіброва серветка.
- Тепла вода.
- Засіб для миття скла або спеціальний засіб для миття натяжних стель.
- Суха та м’яка тканина для полірування.
Як мити натяжну стелю – покрокова інструкція:
- Перед початком зніміть пил сухою мікрофіброю або щіткою для пилу. Це дозволить уникнути розмазування бруду під час вологого прибирання.
- У теплій воді розведіть кілька крапель рідкого засобу. Змочіть серветку або губку.
- Протирайте стелю круговими рухами. Обережно протирайте поверхню легкими рухами, але не натискайте занадто сильно. Якщо плями не змиваються одразу – дайте їм трохи «відмокнути», не затираючи одразу.
- Змийте залишки мийного засобу. Серветкою, змоченою у чистій воді, протріть стелю ще раз, щоб прибрати залишки засобів.
- Після цього візьміть суху м’яку тканину та обережно пройдіться по всій поверхні, щоб не залишилось розводів.
Як часто потрібно мити натяжні стелі?
Зазвичай достатньо мити натяжні стелі 1-2 рази на рік або за необхідністю. На кухні миття може бути частішим – кожні 3-4 місяці.
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