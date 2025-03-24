Щоб запобігати накопиченню забруднень на екрані телевізора, намагайтеся очищати його раз на тиждень

Екран телевізора швидко накопичує пил, відбитки пальців і розводи, що може впливати на якість зображення. Real Simple розповідає, як безпечно та ефективно очистити телевізор, не пошкодивши його поверхню.

Як правильно мити телевізор

За допомогою цього способу ви можете очистити будь-який плаский телевізор, незалежно від того, чи це LCD, OLED, QLED або LED. Якщо у вас немає під рукою мийного засобу для екранів, замініть його невеликою кількістю дистильованої води, намагаючись не перезволожити тканину.

Що вам знадобиться:

серветка з мікрофібри;

очищувач або дистильована вода.

Крок 1. Вимкніть пристрій. Перш ніж почати прибирання, переконайтеся, що телевізор вимкнено.

Крок 2. Витираємо пил з екрана. Спочатку потрібно витерти весь видимий пил та бруд. Ігнорування цього кроку може призвести до появи крихітних подряпин, які повільно погіршують якість зображення. Акуратно протріть пил з усього екрану. Якщо потрібно, переверніть серветку (або візьміть другу), щоб повністю видалити весь пил, шерсть домашніх тварин та інше сміття. Протріть також динаміки та шнури.

Крок 3. Використайте засіб для очищення. Вам знадобиться лише невелика кількість засобу. Усі вологі засоби для очищення слід розпилювати на ганчірку, а потім протирати нею телевізор. Розпилення безпосередньо на екран може залишити плями, які важко видалити. Крім того, ви ризикуєте пошкодити динаміки. Переконайтеся, що засіб безпечний для конкретного типу екрана, який ви чистите, а потім зробіть наступне:

Нанесіть невелику кількість засобу для очищення екрана на м'яку тканину – ніколи не наносьте його безпосередньо на екран – і протріть телевізор рівномірними рухами вперед-назад. Повторіть процедуру за необхідності, щоб видалити жирні ділянки або плями від відбитків пальців. Не забудьте також обережно протерти верхню та нижню частину телевізора.

Крок 4. Видаліть плями з телевізора. Після того, як ви протерли весь екран, перевірте, чи не залишилося на ньому розводів, плям, відбитків пальців тощо. Деякі з них можуть потребувати більш делікатного очищення. Видаліть відбитки пальців, потерши їх мікрофібровою серветкою круговими рухами.

Крок 5. Дайте екрану повністю висохнути. Перш ніж вмикати телевізор, залиште його на 15-20 хвилин. Це важливий крок, оскільки інакше можна пошкодити електронні компоненти.