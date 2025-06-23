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Щоб повернути їм гостроту, їх потрібно заточити

Навіть найякісніші ножиці з часом втрачають свою гостроту і ними стає важче різати. Проте, щоб повернути їм гостроту, їх потрібно заточити. УНІАН розповідає, як легко заточити ножиці в домашніх умовах. Як заточити ножиці без спеціальних інструментів? Алюмінієва фольга. Цей варіант є найпростішим. Вам знадобиться лист фольги близько 20-30 сантиметрів. Його потрібно скласти кілька разів, щоб отримати товсту смужку шириною 2,5 сантиметра. Щоб заточити ножиці, необхідно розрізати смугу, намагаючись використовувати при цьому всю довжину леза. Після цього візьміть суху тканину і протріть поверхню ножиць. Наждачний папір. Вам потрібен маленький шматочок зернистістю 150-200. Складіть лист навпіл шорстким шаром назовні. Потім потрібно кілька разів порізати його всією довжиною лез ножиць і протерти їх вологою тканиною. Точилка. Популярний метод заточування, проте він потребуватиме більше зусиль, адже для кращого результату доведеться розбирати ножиці. Потрібно викрутити середній гвинт, щоб мати доступ до кожного леза. Точильний камінь змащуємо водою, а потім переходимо до заточування. Кожне лезо потрібно потягнути по каменю вниз, дотримуючись правильного кута. Повторюємо доти, доки вони не стануть гострими. Після вологою тканиною протираємо леза, щоб прибрати будь-які забруднення, а потім збираємо ножиці назад.

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