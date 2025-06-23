Як легко самостійно заточити ножиці: перевірені методи, які не потребують зайвих зусиль
Щоб повернути їм гостроту, їх потрібно заточити
Навіть найякісніші ножиці з часом втрачають свою гостроту і ними стає важче різати. Проте, щоб повернути їм гостроту, їх потрібно заточити. УНІАН розповідає, як легко заточити ножиці в домашніх умовах.
Як заточити ножиці без спеціальних інструментів?
- Алюмінієва фольга. Цей варіант є найпростішим. Вам знадобиться лист фольги близько 20-30 сантиметрів. Його потрібно скласти кілька разів, щоб отримати товсту смужку шириною 2,5 сантиметра. Щоб заточити ножиці, необхідно розрізати смугу, намагаючись використовувати при цьому всю довжину леза. Після цього візьміть суху тканину і протріть поверхню ножиць.
- Наждачний папір. Вам потрібен маленький шматочок зернистістю 150-200. Складіть лист навпіл шорстким шаром назовні. Потім потрібно кілька разів порізати його всією довжиною лез ножиць і протерти їх вологою тканиною.
- Точилка. Популярний метод заточування, проте він потребуватиме більше зусиль, адже для кращого результату доведеться розбирати ножиці. Потрібно викрутити середній гвинт, щоб мати доступ до кожного леза. Точильний камінь змащуємо водою, а потім переходимо до заточування. Кожне лезо потрібно потягнути по каменю вниз, дотримуючись правильного кута. Повторюємо доти, доки вони не стануть гострими. Після вологою тканиною протираємо леза, щоб прибрати будь-які забруднення, а потім збираємо ножиці назад.
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