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Вона з’являється постійно та невчасно, особливо коли ви вже зібралися виходити з дому й часу на переодягання немає

Якщо у вас є кіт чи собака, ви напевно добре знайомі з проблемою шерсті на одязі. Вона з’являється постійно та невчасно, особливо коли ви вже зібралися виходити з дому й часу на переодягання немає. УНІАН розповідає, як можна швидко прибрати шерсть з одягу. Як прибрати шерсть з одягу? Липкий ролик. Це найпростіший та найшвидший спосіб, єдиний мінус в тому, що липка стрічка на ролику досить швидко закінчується. Волога губка для миття посуду. Якщо вам терміново потрібно виходити з дому, ситуацію може врятувати звичайна губка. Це дуже простий та бюджетний варіант, але щоб чистка була більш ефективною, губку слід трохи змочити водою. Залежно від виду тканини, яку ви будете чистити, можна використовувати або м’яку, або жорстку частину губки. Проте важливо щоб губка була новою та чистою. Пилосос. Це досить популярний спосіб чищення для тих, у кого вдома живуть довгошерсті тварини. Адже таку шерсть звичайною губкою зняти з одягу дуже складно, особливо в період линяння. Але цей спосіб не такий ефективний, як інші, хоча і швидкий. Річ у тім, що якість прибирання залежатиме від ступеня жорсткості щітки, яку ви будете використовувати, а також потужності двигуна пилососа. Бритва. Це досить простий, але трудомісткий спосіб, оскільки вимагає набагато більше часу, ніж губка чи ролик. Однак врахуйте, що чистка одягу бритвою має як плюси, так і мінуси. Плюсом є те, що разом з шерстю ви приберете з одягу і ковтунці. А мінус полягає в тому, що бритву можна використовувати далеко не на всіх видах тканини, крім того, чистка одягу бритвою – досить тривалий процес. Вода. Якщо у вас немає під рукою ані щіток, ані липких роликів, ви можете використати звичайну воду. Мокрими руками ви цілком зможете прибрати шерсть з одягу. Але потрібно робити це обережно, щоб сильно не намочити одяг.

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