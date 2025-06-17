і дрібні паразити швидко розмножуються, боляче кусають людей та тварин та можуть переносити інфекції

Блохи можуть з’явитись вдома у будь-який момент, адже їх приносять на лапах домашні тварини або ж вони проникають з підвалу чи під’їзду. Ці дрібні паразити швидко розмножуються, боляче кусають людей та тварин та можуть переносити інфекції. «24 канал» розповідає, як позбутися бліх у будинку.

Обробіть домашніх тварин

Найчастіше джерелом зараження є кішки чи собаки. Якщо ви помітили бліх на шерсті свого улюбленця, обов’язково обробіть його шерсть, щоб знищити паразитів. Для цього ви можете використовувати спеціальний шампунь або краплі від бліх. Також можна надягнути нашийник проти бліх.

Генеральне прибирання

Блохи можуть бути повсюди. Тому прибирання – це ключовий етап. Пропилососьте всі килими, м’які меблі, матраци, кути й підлоги. А також виперіть постіль, покривала, подушки та іграшки.

Спеціальні засоби

Після генерального прибирання важливо обробити приміщення. Використовуйте аерозолі або спреї від бліх, але обирайте ті, що знищують як дорослих особин, так і личинки.

Також ви можете використати діатоміт (харчову кремнієву землю), адже цей природний порошок смертельний для бліх та безпечний для людей і тварин.

Щоб проникнути в щілини варто використовувати фумігатори або «димові шашки». Але під час обробки тварин та людей варто вивести з кімнати, а потім провітрити кімнату після використання засобів.

Однак яйця бліх можуть вижити навіть після першої обробки, тому через 7-10 днів проведіть повторну дезінсекцію, щоб запобігти повторному зараженню.