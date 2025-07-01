За умови правильного догляду за птахами, ви можете продовжити період отримання яєць

Не всі власники точно знають, скільки років курка може активно нести яйця та від чого залежить цей період. Проте розуміння цих факторів допоможе ефективно планувати утримання поголів’я. «Папуга Інфо» розповідає про це детальніше.

З’ясувати, скільки несеться курка-несучка просто. Однак необхідно знати особливості порід, і з якого віку починаються формуватися яйця у молодих курочок.

Якщо ви плануєте розводити птахів тільки для отримання яєць у великій кількості, оптимальний вік для птаха має бути не більше ніж півтора року з моменту появи перших кладок.

За нормальних умов кури починають давати яйця вже з 5-го місяця. Перші яєчка зазвичай невеликого розміру і часто мають не повністю сформовану шкаралупу. Надалі птахи поступово починають нести великі яйця.

У різних порід курок період несучості відрізнятиметься:

Несучки, виведені для отримання яєць, як правило, дають яйце протягом 2 років. Така тривалість пов’язана з великою кількістю яєчок, які фермер може отримати. Несучки м’ясо-яєчного типу дають яйця протягом 4-5 років. М’ясні породи несуть яйця в невеликій кількості протягом 1,5 років.

За умови правильного догляду за птахами, ви можете продовжити період отримання яєць. Для цього необхідно регулярно насичувати раціон птиці вітамінами та необхідними мінералами. Такий догляд може продовжити період отримання яєць до 6 років. Після чого курки можуть самостійно почати знижувати кількість кладок.