Перш за все, без півня не буде запліднених яєць, тобто й потомства

Багато господарів утримують лише курей, не думаючи навіть про покупку півня. Але ця птиця може бути корисною для курника. ТСН розповідає, чи потрібен півень у курнику та яка від нього користь.

Для чого потрібен півень?

Перш за все, без півня не буде запліднених яєць, тобто й потомства. Якщо ви плануєте виводити курчат, він вам обов’язково потрібен. Але якщо ви заводите курей лише для споживання яєць, ваше господарство спокійно обійдеться без півня.

Окрім цього, наявність півня впливає на організованість зграї, адже кури стають більш слухняними. Також півень може допомогти зграї під час нападу тварин, захищаючи поголів’я.

Чи впливає наявність півня на смакові якості яєць?

Деякі фермери вважають, що яйця від курей, в зграї яких є півень, смачніші, а також, що запліднені яйця мають корисні властивості.

Проте вплив півня обмежується виключно можливістю виводити потомство. А за розмірами, об’ємом та складом яйця в обох варіантах будуть абсолютно однаковими. Запліднення курки півнем не впливає на смак та не робить яйця кориснішими для організму.

Що ще варто врахувати?

Наявність півня має свої недоліки: