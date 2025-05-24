Проте простіше попередити падіння курчат на ноги, ніж лікувати

Ситуація, коли курчата раптово падають на ноги та не можуть піднятися, свідчить про серйозні проблеми зі здоров’ям. Ava Market розповідає, чому так відбувається та як уникнути цієї проблеми.

Найчастіше саме бройлери падають на ноги. І вся справа в інтенсивній селекції. Бройлери кращих гібридних порід м'ясних курей досягають в 42-добовому віці живої маси 2,5 кг. Хоча у 80-х роках XX століття вік забою бройлерів становив 63 доби, а нині – 42 і навіть 36 діб, тобто скоротився на 21-27 діб. Вважають, що для зниження віку забою бройлерів на 1 день в умовах досягнення тих же показників живої маси потрібний 1 рік поглибленої селекційної роботи. І темпи зростання скелета не встигають за стрімким нарощуванням м'язової маси. Також під час селекції центр маси бройлерів змістився вперед. Тому птиця на фінальній стадії відгодівлі може бути нестійкою.

Можливі причини падіння на ноги курчат і курей

Порушення умов утримання і годівлі – основні причини падіння курей на ноги. До найпоширеніших помилок утримання відносяться:

Порушення норми посадки птиці. Дуже щільна посадка провокує розвиток кульгавості, падіння на ноги. Норма – 3-4 голови на 1 кв. м для бройлерів і курей. Надлишкова вологість. Саме в поєднанні з порушеною вентиляцією шкіра ніг систематично отримує опік аміаком. А також на ураженій поверхні додатково поселяються патогени. Через це суглоби та лапи запалюються, набрякають, провокують кульгавість. Природно, що в невеликому курнику недоцільно монтувати потужну вентиляційну установку. Але тоді навіть в морози на пару годин відкривайте невелике віконце, регулярно міняйте підстилку. Відсутність систематичної ветеринарно-зоотехнічної обробки. Поширена причина кульгавості, падіння курчат і маточного поголів'я на ноги – ураження коростяними кліщами. Тому потрібно регулярно оглядати шкіру на ногах та не забувати про профілактику. Дефіцит сонячного світла. Птиця зростає міцною і витривалою при утриманні із застосуванням вигулу. Якщо немає можливості організувати критий вольєр, то подумайте про штучне освітлення. У нормі світловий день в курнику повинен становити 14 годин. Ноги також можуть ослабнути в результаті порізів, механічних ушкоджень, отриманих травм. Вони виникають, якщо птах на вигулі наступив на щось гостре. Також не можна робити сідала в пташнику надто високо – висота не повинна перевищувати 90 см. Адже якщо курка з необережності впаде з сідала, вона може травмувати лапи.

Чим лікувати падіння курчат на ноги

Перше що потрібно зробити, це перевірити умови утримання, а саме поверхню підлоги на наявність гострих виступів, цвяхів, скла чи дротів. Потім потрібно провести огляд кінцівок. Якщо на лапках є ранки, порізи, то обробіть їх антисептиком (йодом, зеленкою) та ізолюйте особину, що має рану, від решти поголів'я.

Якщо є підозра на рахіт (викривлення кінцівок, затримка в зростанні, аномальний розвиток кіля), то обов’язково проконсультуйтесь з ветеринарним лікарем стосовно лікування..

Проте простіше попередити падіння курчат на ноги, ніж лікувати. Ви повинні забезпечити для курей якісний раціон, а також не забувати про регулярне прибирання в курнику, адже зміна підстилки допоможе уникнути деяких хвороб.