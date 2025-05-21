Це має знати кожен фермер: чи нестиметься курка без півня
Багато новачків у птахівництві вважають, що для отримання яєць у господарстві обов’язково потрібен півень. УНІАН розповів, чи справді це так, чи все ж таки курка нестиметься і без півня.
Чи можна тримати несучок без півня?
Навіть якщо самця в курнику немає, яйця ви отримаєте, але підходять вони тільки в їжу – не для розмноження. Півень потрібен в курнику тільки для того, щоб запліднити яйця, з яких потім вилупляться курчата.
Сама по собі курка від природи наділена унікальною функцією організму – яйцекладом, який буде «працювати» незалежно від наявності або відсутності півня.
Яйце формується так:
- Спочатку з'являється жовток.
- Він поступово обростає білком.
- В останню чергу покривається шкаралупою.
Тобто, такі яйця відрізняються від запліднених тільки одним – в них немає зародка. Вони так само корисні, мають той же хімічний склад, можуть бути з насиченим жовтком (через багатий раціон курки).
Навіщо потрібен півень в курнику?
Ті, хто займається птахівництвом, стверджують, що самець курочкам все-таки необхідний. Вони помітили унікальну деталь – наявність півня в курнику стає, свого роду, мотивацією для курей, тому вони починають частіше нестися.
Але якщо ви не плануєте розводити птахів, то краще півня з курятника прибрати, адже він може клювати та навіть вбивати курок, красти у них їжу або навіть навпаки, курочки можуть бити його.