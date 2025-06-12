Підвищена вологість у пташнику може негативно впливати на здоров’я та продуктивність бройлерів

Підвищена вологість у пташнику може негативно впливати на здоров’я та продуктивність бройлерів. Вона створює сприятливі умови для розмноження шкідливих бактерій, грибків та плісняви, а також підвищує ризик теплового стресу. Kurkul розповідає, як уникнути цієї проблеми.

Проте варто розуміти, що проблеми з вологістю не проявляються відразу. Впродовж кількох днів або навіть тижнів ви можете побачити наслідки та не розуміти, що стало причиною, оскільки за цей час нічого в утриманні не змінювалось. Тому умови у пташнику потрібно відстежувати на постійній основі, навіть якщо начебто все в порядку.

Яких умов слід дотримуватись?

Важливо правильно налаштувати вентиляцію, щоб утримувати рівень вологи під контролем. Для цього потрібно правильно провітрювати приміщення, та утримувати вологість від 40% до 60%, щоб підстилка та послід залишалися сухими.

Фермерам потрібно зробити точні розрахунки щодо вентиляційної системи, де будуть враховані відповідні розміри пташника, вік птиці, щільність посадки та зовнішні кліматичні умови. Після цього важливими є моніторинг, оптимізація налаштувань, а також забезпечення належної роботи повітрозабірників і вентиляторів.

Також важливим моментом у роботі птахоферми є справність системи водопостачання. Адже протікання водопровідних труб або несправність системи напування птиці може збільшити рівень надлишкової вологи. Тому потрібно регулярно перевіряти системи водопостачання. Протікання або мінімальні прориви можуть спричинити появу мокрих поверхонь у пташнику, злежування посліду та підвищення концентрації аміаку.

Окрім цих моментів, потрібно не забувати й про герметичність пташника. Адже саме герметичність є запорукою належної роботи системи вентиляції. Повітря не повинно проникати в будівлю через щілини чи незакриті ділянки на стінах або стелі, оскільки це порушуватиме правильну циркуляцію повітря та зрештою призведе до підвищення вологості.