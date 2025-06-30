Якщо курка з’їдає лише шкарлупу, це свідчить про нестачу кальцію в організмі

Звичка курей клювати власні яйця – серйозна проблема для кожного птахівника. Трактувати її можна двояко: або курям не вистачає в організмі поживних елементів, або так проявляється ворожий настрій птахів, що властиво деяким породам курей. «Папуга Інфо» розповідає, як припинити таку поведінку.

Чому кури клюють яйця?

Серед основних причин розкльовування яєць виділяють:

Недостатня кількість кальцію. Якщо курка з’їдає лише шкарлупу, це свідчить про нестачу кальцію в організмі. Ще одним симптомом нестачі кальцію є яйця з дуже тонкою та м’якою шкаралупою. Недостатня кількість білка. Проблема виникає частіше взимку, коли поїдання однієї трави не насичує організм курей білками. Влітку для поповнення білка кури поїдають черв’яків та інших комах. У такому випадку кури не чіпають шкаралупи, а виїдають лише середину яйця. Нестача вітаміну D. Ця проблема також виникає у зимовий період, адже курочки не отримують необхідної порції вітаміну D, унаслідок чого починають клювати яйця. Серед основної симптоматики нестачі вітаміну виділяють тонкість дзьоба, набрякання суглобів, тонку шкаралупу. Недостатньо місця у гнізді. Якщо ви неправильно облаштували гніздо або в курнику надто яскраве освітлення, курки можуть відчувати стрес від дискомфорту, і тоді починатимуть розкльовувати свої яйця. Другою причиною наявності розбитих чи розкльованих яєць є недостатня кількість гнізд. Так, курка, чекаючи своєї черги, може знестись просто на підлогу, і яйце під час падіння розбивається. Малорухомість. У зимовий період кури мало рухаються та не мають можливості поклювати ґрунт, тому можуть почати клювати яйця. Молодість курки. Під час першого посліду молоді курочки можуть перевертати та клювати яйця, не розуміючи, що це таке. Але якщо в курнику є старші кури, то молодняк може копіювати всі їхні дії.

Як припинити поїдання яєць?

Якщо кури розкльовують яйця і ви знайшли причину, залишилось вирішити, що робити для усунення цієї проблеми. Щоб відучити птаха від розкльовування яєць, необхідно дотримуватися наступних порад:

Дотримуватися правильного раціону. Якщо в раціоні курей не вистачає кальцію, білка та інших важливих мікроелементів, потрібно переглянути їх раціон. У цьому випадку потрібно заповнити нестачу всіх компонентів. Слідкувати за умовами проживання. Важливе значення має постановка гнізд та стеження за їх станом. Гнізда рекомендується розташовувати в непримітних місцях, не високо (максимум 50 см від землі), щоб уникнути виникнення у птахів стресових ситуацій. Підтримувати температурний режим. Це дуже важливо, особливо у зимовий період. Слід підтримувати температуру не нижче +12°C, але не збільшувати її вище +22°C. Дотримуватися порядку в курнику. На підлогу в курнику потрібно насипати спочатку крейду, зверху тирсу та солому, товщиною не менше 10 см. У міру забруднення підстилку потрібно міняти. Важливо також запобігати появі протягів.

Що робити, щоб курка не клювала яйця?

Якщо необхідно відучити курку від розкльовування, слід звернутися за консультацією до ветеринара. Спочатку яйця розкльовувати починає тільки одна курка, яку вирахувати дуже важко. Але якщо трохи поспостерігати, то можна побачити, як одна з курок весь час крутиться біля гнізд, де щойно було знесено яйце. За такою поведінкою можна виявити шкідницю. Її потрібно терміново ізолювати від решти, адже проблема може набути масового характеру. Через два тижні курку знову повертають у курник та слідкують за її поведінкою.