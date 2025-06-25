Ці паразити полюбляють з’їдати пух та пір’я у птахів

Поява курячих вошей – серйозна проблема для будь-якого птахівника. Ці паразити полюбляють з’їдати пух та пір’я у птахів. УНІАН розповідає, чим їх можна вивести у курей.

Що таке курячі воші?

Такі воші харчуються пухом, пір’ям та висохлою шкірою птиці, а знайти їх досить важко – розмір особини не перевищує 2 мм. Від них потрібно позбавлятися відразу ж після виявлення, тому що пара вошей може дати близько 90-100 тисяч яєць. А це означає, що потрібно менше ніж місяць для розвитку справжньої епідемії.

Основні симптоми зараження у курей:

Птахи нервують. Втрата апетиту. Вищипують собі пір’я. Швидко худнуть. Несуть менше яєць. Погано сплять.

До того ж якщо у курнику є воші, молодняк починає погано рости, а дорослі курки погано сплять, адже їм заважають паразити.

Чому вони з’являються у курей?

Вошу можуть з’явитися через погані умови в курнику. Найбільш комфортна температура для них – 20-30°C, а також висока пологість. При таких умовах вони будуть розмножуватись ще швидше.

Є й інші причини, що впливають на появу вошей:

Бруд в курнику. Недостатній вільний простір. Контакт з хворими птахами. Погане харчування, через що, імунітет слабне. Наявність гризунів.

Як вивести вошей з курей?

Досвідчені птахівники рекомендують два народних засоби, що відмінно допомагають в боротьби з паразитами – це оцет та гас:

Оцет потрібно розвести з водою в пропорції 1:2, обробити розчином і курник, і птахів. Гас в чистому вигляді перелийте в пульверизатор та попшикати засобом заражених курей. Також гас можна з’єднати з нашатирем в рівному обсязі і капнути кілька крапель в область шиї птиці.

Крім обробки курей, потрібно також очистити й житло птахів. Для цього потрібно прибрати всіх птахів в інше приміщення, вичистити курник від бруду. А потім обробити всі поверхні у курнику.