Картопля, яка проросла або має зелені плями, містить вищий рівень природного токсину, який може бути небезпечним для здоров’я

Коли на картоплі з’являються паростки, багато хто замислюється: чи варто її вживати? Eatingwell розповідає, чи можна їсти пророщену картоплю.

Чи можна їсти пророщену картоплю?

Картопля містить безліч корисних для здоров’я речовин. Але картопля, яка проросла або має зелені плями, містить вищий рівень природного токсину, який може бути небезпечним для здоров’я.

«Картопля містить два види глікоалкалоїдів, обидва природні токсини, які називаються соланіном і чаконіном. І хоча ці глікоалкалоїди містяться в усій картоплі, найвища їх концентрація спостерігається в зеленій шкірці та паростках, що утворюються», – розповідає Лорен Гарріс-Пінкус, магістерка наук та дієтологиня.

За словами Ендрю Штольбаха, доктора медичних наук та токсиколога, глікоалкалоїди в пророщеній картоплі можуть викликати досить неприємні симптоми.

«Глікоалкалкоїди викликають розлад шлунково-кишкового тракту – спазми, діарею, нудоту та блювоту. Теоретично, люди можуть мати лихоманку, неврологічні симптоми та навіть померти, але це трапляється надзвичайно рідко. Більшість людей відчуватимуть лише легкий розлад шлунково-кишкового тракту», – каже Штольбах.

Найкращий спосіб захистити себе – це викинути картоплю з зеленими плямами або паростками. Однак, якщо ви помітили паростки або зелений відтінок на деяких ділянках, ви можете спробувати видалити їх гострим ножем і готувати з рештою картоплі.