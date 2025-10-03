Секрет методу криється в особливостях натурального матеріалу, з якого виготовляють пробки

Для багатьох городників після збору врожаю залишається ще одне важливе завдання – правильно зберегти картоплю на зиму. Навіть якщо бульби на момент викопування виглядали здоровими, інколи вже за кілька тижнів у погребі зʼявляється неприємний запах, а картопля починає псуватись. Але існує простий, перевірений спосіб зберегти врожай без гнилі та парші. Про нього пишуть «Добрі новини».

Чому це працює

Секрет методу криється в особливостях натурального матеріалу, з якого виготовляють пробки – кори коркового дуба. Вона має здатність поглинати надлишкову вологу, знижуючи вологість у місці зберігання, а також містить природні антисептики, що пригнічують розвиток плісняви та грибкових захворювань. До того ж пробки мають специфічний запах, який не подобається багатьом дрібним шкідникам, що можуть зазіхати на бульби під час зберігання.

Як застосовувати пробки у погребі

Перед використанням пробки слід промити водою та добре висушити. Коли закладаєте картоплю на зберігання, покладіть у кожен ящик по 3-5 пробок. Цього достатньо, аби створити більш сприятливе середовище для збереження бульб. Головне, щоб у сховищі була стабільна прохолода та провітрювання.

Чим корисний цей спосіб

Цей метод абсолютно безпечний, не потребує жодних фінансових витрат і не вимагає спеціальних знань. Він не містить хімії, що важливо для тих, хто прагне зберегти натуральність продукту. Завдяки використанню пробок, картопля не пріє, не вкривається пліснявою, довго залишається твердою і смачною, навіть до самої весни.