Заберіть цей фрукт від картоплі – і вона не буде проростати до весни
Картопля може зберігатися місяцями, однак часто вона починає м’якнути, проростати або гнити вже за кілька тижнів. У більшості випадків проблема не в якості овочу й навіть не в умовах зберігання. Причина може ховатися в сусідстві з іншим продуктом, який активно впливає на картоплю, пише Leravi.
Яблука й етилен: що викликає псування картоплі
Під час дозрівання яблука (як і груші, банани та деякі інші фрукти) виділяють газ етилен. Цей природний рослинний гормон прискорює процес дозрівання та старіння, і саме він стає головним винуватцем псування картоплі.
Коли бульби зберігаються поруч з джерелом етилену, це провокує низку змін: картопля починає розм’якшуватись, утворюються вологі ділянки, з’являються паростки. Зрештою, вона стає непридатною до вживання, втрачаючи і смак, і структуру.
Як правильно зберігати картоплю взимку в умовах квартири
Щоб картопля залишалася твердою та свіжою якомога довше, дотримуйтесь кількох базових правил:
Тримайте подалі від фруктів. Яблука, банани, груші та інші плоди, які активно виділяють етилен, мають зберігатися окремо. Найкраще – в іншому контейнері або хоча б у різній частині приміщення.
Контролюйте температуру. Ідеальний температурний режим для картоплі – від +7 до +10°C. В холодильнику її краще не тримати, адже крохмаль починає перетворюватись на цукор, що погіршує смак.
Уникайте світла та вологи. Темне, прохолодне та сухе місце – оптимальний варіант. Підійде комора, засклений балкон, підвіконна тумба або утеплений підвал. Головне – уникати прямих сонячних променів.
Забезпечте вентиляцію. Зберігайте картоплю у дихаючих матеріалах – сітках, ящиках із отворами або паперових пакетах. Це дозволить уникнути конденсату та запобігти утворенню гнилі.
Регулярно перебирайте. Одна зіпсована картоплина може зіпсувати всю партію. Перевіряйте запаси хоча б раз на тиждень: усі м’які, пророслі або темні плоди слід негайно видаляти.