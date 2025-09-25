Коли бульби зберігаються поруч з джерелом етилену, це провокує низку змін

Картопля може зберігатися місяцями, однак часто вона починає м’якнути, проростати або гнити вже за кілька тижнів. У більшості випадків проблема не в якості овочу й навіть не в умовах зберігання. Причина може ховатися в сусідстві з іншим продуктом, який активно впливає на картоплю, пише Leravi.

Яблука й етилен: що викликає псування картоплі

Під час дозрівання яблука (як і груші, банани та деякі інші фрукти) виділяють газ етилен. Цей природний рослинний гормон прискорює процес дозрівання та старіння, і саме він стає головним винуватцем псування картоплі.

Коли бульби зберігаються поруч з джерелом етилену, це провокує низку змін: картопля починає розм’якшуватись, утворюються вологі ділянки, з’являються паростки. Зрештою, вона стає непридатною до вживання, втрачаючи і смак, і структуру.

Як правильно зберігати картоплю взимку в умовах квартири

Щоб картопля залишалася твердою та свіжою якомога довше, дотримуйтесь кількох базових правил: