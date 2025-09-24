Щойно зібрану картоплю потрібно кілька днів тримати у сухому, затіненому місці

Картопля – один із найважливіших овочів у раціоні українців, і більшість господарів намагаються зберегти її на зиму. Однак навіть після хорошого врожаю бульби можуть почати псуватися, якщо припуститися помилок під час підготовки до зберігання. Неправильне просушування, вибір невідповідного приміщення або сусідство з іншими продуктами можуть звести нанівець усі зусилля. Як зберігати картоплю, пише «РБК-Україна».

Недостатнє просушування

Щойно зібрану картоплю потрібно кілька днів тримати у сухому, затіненому місці. Якщо покласти її в підвал одразу після збирання, підвищена вологість призведе до швидкого загнивання бульб.

Залишення пошкоджених овочів

Пошкоджені або підрізані бульби варто видалити одразу. Якщо їх залишити серед здорової картоплі, саме вони стануть джерелом гнилі й можуть зіпсувати увесь урожай.

Невідповідна температура зберігання

Для зберігання картоплі важливо дотримуватись температури в межах +2-5°C. Якщо вона вища – бульби швидко почнуть проростати, а якщо нижча – можуть змерзнути та зіпсуватися.

Небажане сусідство з яблуками

Картоплю не слід зберігати поруч із яблуками. Вони виділяють етилен – газ, що стимулює проростання та пришвидшує псування бульб.

Вологе сховище

Сирість у підвалі – одна з головних причин гниття картоплі. Підвищена вологість сприяє розвитку грибків та плісняви, які швидко поширюються по всій партії овочів.

Зберігання в поліетиленових мішках

Поліетилен не дає доступу повітря, тому в таких умовах картопля «задихається». Це призводить до пришвидшеного псування. Краще використовувати сітчасті мішки, дерев’яні або пластикові ящики, які забезпечують вентиляцію.