Коли період цвітіння орхідеї завершується, замість красивих і ніжних квітів залишається пустий квітконос

Орхідея може цвісти кілька разів на рік, утворюючи довгі стебла, усипані екзотичними бутонами. У цей період рослина відрізняється особливою чутливістю, тому вимагає відповідного догляду. Woman 24 пише, як правильно доглядати за квіткою після цвітіння, щоб відновити його якнайшвидше.

Що відбувається з рослиною, коли вона цвіте

Орхідеї здатні цвісти у будь-яку пору року, якщо створити для них необхідні умови. Їх період цвітіння може тривати до трьох місяців, а іноді орхідеї залишаються в квітці до п'яти чи навіть восьми місяців. Цвітіння починається з росту довгого стебла, яке формується протягом двох місяців, після чого на ньому формуються бутони, які згодом розквітають.

Коли період цвітіння орхідеї завершується, замість красивих і ніжних квітів залишається пустий квітконос. У цей момент перед квітникарем виникає два можливі шляхи дій.

Якщо на стеблі орхідеї підсохла лише верхівка, але вона залишається зеленою та еластичною з живими бруньками, слід її обрізати, залишивши пеньок висотою 1-1,5 см над третьою брунькою. Оскільки залишене стебло може бути порожнім, під час поливу треба бути обережним, щоб вода не потрапила в отвір, оскільки це може призвести до гниття рослини. Досвідчені вирощувачі орхідей заповнюють порожнину розтопленим воском, щоб уникнути цієї проблеми.