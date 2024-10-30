Що робити з орхідеєю після цвітіння, щоб нові квіти з'явились якнайшвидше
Орхідея може цвісти кілька разів на рік, утворюючи довгі стебла, усипані екзотичними бутонами. У цей період рослина відрізняється особливою чутливістю, тому вимагає відповідного догляду. Woman 24 пише, як правильно доглядати за квіткою після цвітіння, щоб відновити його якнайшвидше.
Що відбувається з рослиною, коли вона цвіте
Орхідеї здатні цвісти у будь-яку пору року, якщо створити для них необхідні умови. Їх період цвітіння може тривати до трьох місяців, а іноді орхідеї залишаються в квітці до п'яти чи навіть восьми місяців. Цвітіння починається з росту довгого стебла, яке формується протягом двох місяців, після чого на ньому формуються бутони, які згодом розквітають.
Коли період цвітіння орхідеї завершується, замість красивих і ніжних квітів залишається пустий квітконос. У цей момент перед квітникарем виникає два можливі шляхи дій.
- Якщо на стеблі орхідеї підсохла лише верхівка, але вона залишається зеленою та еластичною з живими бруньками, слід її обрізати, залишивши пеньок висотою 1-1,5 см над третьою брунькою. Оскільки залишене стебло може бути порожнім, під час поливу треба бути обережним, щоб вода не потрапила в отвір, оскільки це може призвести до гниття рослини. Досвідчені вирощувачі орхідей заповнюють порожнину розтопленим воском, щоб уникнути цієї проблеми.
- У разі, якщо стебло повністю висохло і змінило колір, його слід обрізати, залишивши 1 см від основи. Використовуйте лише гострий інструмент, який необхідно продезінфікувати перед використанням. Після обрізки посипте місце зрізу дрібно подрібненим вугіллям, що допоможе захистити рослину від грибкових інфекцій та бактерій.