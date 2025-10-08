Насправді ж закваску можна зробити навіть на власній кухні

Домашній хліб на заквасці відрізняється неповторним смаком та текстурою, а також довше залишається свіжим. Проте багато хто думає, що процес створення закваски складний. Насправді ж закваску можна зробити навіть на власній кухні. «Львівські дріжджі» розповідають, як зробити домашню закваску для хліба.

Як зробити закваску: поетапний рецепт

День 1: змішайте 50 грамів борошна (можна житнього) і 50 мілілітрів води кімнатної температури. Накрийте тканиною та залиште в теплому місці. День 2: додайте ще 50 грамів борошна та 50 мілілітрів води й перемішайте. Якщо з’явилися дрібні бульбашки – це ознака початку ферментації. День 3: відлийте половину суміші. Додайте нову порцію борошна та води у тих самих пропорціях. День 4: повторіть вчорашню процедуру. Якщо закваска активна – вона буде зростати та утворювати гази. День 5: суміш має мати кислуватий аромат та добре збільшуватись у розмірі. Це означає, що закваска готова до використання.

Цей рецепт закваски на хліб працює в більшості випадків. Проте температуру в кімнаті бажано тримати стабільно теплою (+22-26°C), адже це впливає на активність мікроорганізмів.

Як доглядати за закваскою?

Коли закваска активна, важливо правильно її підтримувати, щоб вона залишалась живою та готовою до випічки. Її потрібно регулярно годувати, тому якщо зберігаєте закваску при кімнатній температурі – годуйте її щодня, відливаючи частину та додаючи рівну кількість борошна та води. Але якщо ви зберігаєте закваску в холодильнику, її варто годувати 1-2 рази на тиждень. Також раз на тиждень варто переливати закваску в чисту місткість, щоб уникнути плісняви.