Дріжджове тісто перед випіканням повинно вибродити та цей процес загалом ділять на два етапи

Розстоювання тіста – це важливий етап у приготуванні дріжджової випічки. Shuba розповідає, для чого потрібно розстоювати тісто.

Що таке розстоювання тіста?

Дріжджове тісто перед випіканням повинно вибродити та цей процес загалом ділять на два етапи. Перший – це так зване масове бродіння, або перший підйом тіста, коли тісто, яке ви замісили, «сходить» у теплому місці єдиним шматком.

Потім з цього тіста формують булочки, хліб або пиріжки та залишають підійти ще раз, а бродіння тіста продовжується. І саме цей етап називають розстоюванням.

Саме цей етап дозволяє відновити каркас з клейковини, адже перед цим ви обминали тісто та формували вироби. Тісто знову збільшується в об’ємі, насичується вуглекислим газом та стає пухким. А верхній шар тіста стає еластичним та газонепроникним – а це запорука хрумкої скоринки.

Без розстоювання ваш виріб може розтріскатися в духовці, бути недостатньо пухким або пласким.

Час розстоювання залежить від температури в кімнаті, виду борошна, від того, використали ви закваску чи дріжджі. Розстоювання у теплі може займати в більшості випадків від 15 хвилин (якщо використовуєте сухі дріжджі, а температура в кімнаті 25 °C і вище) до 2 годин (для тіста на заквасці та температури 23-25 °C).

Також ви можете розстоювати тісто в холоді, проте такий метод використовується зазвичай для хліба та піци. Таке розстоювання відбувається в холодильнику і може тривати від 4 до 24 годин. Після нього перед випіканням виріб ще має постояти у теплі, щоб нагрітися до кімнатної температури перед тим, як ставити його в духовку.