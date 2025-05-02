Головний секрет цього рецепту додавання олії, яка робить структуру м’якішою

Щоб вареники вийшли м’якими, еластичними та не розварювались, важливо правильно замісити тісто. Prostoway розповідає про простий спосіб приготування тіста для вареників без яєць.

Інгредієнти:

борошно – 500 г;

вода – 250 мл;

олія – 2 ст. л;

сіль – ½ ч. л.

Спосіб приготування:

У теплу воду додайте сіль та олію, перемішайте. Поступово висипте борошно, замішуючи м’яке тісто. Дайте йому відпочити 20-30 хвилин, щоб воно стало еластичним.

Головний секрет цього рецепту додавання олії, яка робить структуру м’якішою, а також використання теплої води, що покращує пластичність тіста. З таким тістом легко працювати, а вареники триматимуть форму, не розварюватимуться, а після приготування залишатимуться ніжними.