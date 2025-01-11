Парові вареники з яблуками – ідеальний вибір для шанувальників традиційної української кухні. Shuba розповідає, що завдяки особливому способу приготування, тісто стає ніжним і повітряним, а начинка з яблук, родзинок та кориці дарує десерту унікальний аромат.

Інгредієнти

Для тіста:

борошно – 600 г;

кефір – 300 мл;

яйце – 1 шт.;

сода – 0,5 ч. л.;

сіль – дрібка.

Для начинки:

яблука – 500 г;

цукор – 100 г;

родзинки – 50 г;

кориця – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Перед замішуванням тіста залийте родзинки теплою водою, промийте та обсушіть.

Просійте в миску борошно, додайте дрібку солі, 0.5 ч. л. соди, яйце і кефір. Замісіть м’яке еластичне тісто. Залиште відпочити.

Яблука помийте, почистьте і натріть на грубій тертушці, додайте цукор, 0.5 ч. л. кориці й родзинки, перемішайте.

На посипаній борошном поверхні тоненько розкачайте тісто, виріжте з нього кружальця. У центрі кожного покладіть начинку, краї з’єднайте і защипніть.

Готуйте в пароварці 5-7 хвилин. Якщо немає пароварки, закип’ятіть каструлю з водою, зав’яжіть зверху марлю і викладіть на неї вареники.

Накрийте кришкою, варіть над киплячою водою по 3 хвилини з кожного боку.