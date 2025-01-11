Вареники з яблуками на пару. Рецепт дня0
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Парові вареники з яблуками – ідеальний вибір для шанувальників традиційної української кухні. Shuba розповідає, що завдяки особливому способу приготування, тісто стає ніжним і повітряним, а начинка з яблук, родзинок та кориці дарує десерту унікальний аромат.
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно – 600 г;
- кефір – 300 мл;
- яйце – 1 шт.;
- сода – 0,5 ч. л.;
- сіль – дрібка.
Для начинки:
- яблука – 500 г;
- цукор – 100 г;
- родзинки – 50 г;
- кориця – 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
Перед замішуванням тіста залийте родзинки теплою водою, промийте та обсушіть.
Просійте в миску борошно, додайте дрібку солі, 0.5 ч. л. соди, яйце і кефір. Замісіть м’яке еластичне тісто. Залиште відпочити.
Яблука помийте, почистьте і натріть на грубій тертушці, додайте цукор, 0.5 ч. л. кориці й родзинки, перемішайте.
На посипаній борошном поверхні тоненько розкачайте тісто, виріжте з нього кружальця. У центрі кожного покладіть начинку, краї з’єднайте і защипніть.
Готуйте в пароварці 5-7 хвилин. Якщо немає пароварки, закип’ятіть каструлю з водою, зав’яжіть зверху марлю і викладіть на неї вареники.
Накрийте кришкою, варіть над киплячою водою по 3 хвилини з кожного боку.