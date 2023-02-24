ареники з сиром – це дуже смачно. Варіантів є безліч, кожна родина має свій перевірений рецепт. Пропонуємо спробувати тісто, замішане на кефірі, яке виходить м'яким та ніжним.



Інгредієнти:

Для тіста:

кефір 200 мл

борошно 500 г

яйця 1 шт.

сіль за смаком

сода 0,1 ч.л.

цукор 1 ч. л.

Для начинки:

сіль за смаком

цукор 50 г

сир 250 г

яєчні жовтки 1 шт.

Ідеально подавати зі сметаною (фото Depositphotos)



У миску налити кефір, розбити яйце, додати цукор, сіль та соду, добре розмішати, залишити на 3-5 хвилин.

Просіяти борошно, замісити тісто, воно має легко відставати від рук. Накрити харчовою плівкою та залишити на 15 хвилин.

Поки тісто «відпочиває», готуємо начинку. Сир протерти через сито, викласти в миску, додати цукор, яєчний жовток, сіль, перемішати.

Розділити тісто на кілька частин, сформувати з однієї з частин ковбаску, розрізати на однакові шматочки, кожен з яких розкачати качалкою в кружечок. Можна розкачати тісто в тонкий шар і вирізати кружечки склянкою. Викласти начинку та зліпити вареники.

Відварити вареники в окропі. Після того як вони спливуть на поверхню, вони мають кипіти приблизно 3-4 хвилини, витягнути.