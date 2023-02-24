Вареники з солодким сиром на кефірі. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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ареники з сиром – це дуже смачно. Варіантів є безліч, кожна родина має свій перевірений рецепт. Пропонуємо спробувати тісто, замішане на кефірі, яке виходить м'яким та ніжним.
Інгредієнти:
Для тіста:
- кефір 200 мл
- борошно 500 г
- яйця 1 шт.
- сіль за смаком
- сода 0,1 ч.л.
- цукор 1 ч. л.
Для начинки:
- сіль за смаком
- цукор 50 г
- сир 250 г
- яєчні жовтки 1 шт.
Ідеально подавати зі сметаною (фото Depositphotos)
У миску налити кефір, розбити яйце, додати цукор, сіль та соду, добре розмішати, залишити на 3-5 хвилин.
Просіяти борошно, замісити тісто, воно має легко відставати від рук. Накрити харчовою плівкою та залишити на 15 хвилин.
Поки тісто «відпочиває», готуємо начинку. Сир протерти через сито, викласти в миску, додати цукор, яєчний жовток, сіль, перемішати.
Розділити тісто на кілька частин, сформувати з однієї з частин ковбаску, розрізати на однакові шматочки, кожен з яких розкачати качалкою в кружечок. Можна розкачати тісто в тонкий шар і вирізати кружечки склянкою. Викласти начинку та зліпити вареники.
Відварити вареники в окропі. Після того як вони спливуть на поверхню, вони мають кипіти приблизно 3-4 хвилини, витягнути.