Полтавські галушки – одна з небагатьох страв, якій поставили пам’ятник. Рецепти їх приготування різноманітні. Часом їх фарширують, часом додають до супів. Їх можна подавати зі смаженою на олії цибулею, сметаною, м’ясною чи грибною підливкою, шкварками, смаженим шпондером тощо. Ми знайшли класичний рецепт, а варіації – за вами.

Інгредієнти:

борошно 500 гр.

кефір (або квасне молоко) 300 мл.

яйце 1 шт.

масло 50 гр.

сіль за смаком

сода 1 ч.л. (без гірки)

Галушки зі шкварками – класичне поєднання (фото Larastok)

Кефір вилити в миску, присипати борошном (2-3 ст. л.). Додати соду та сіль. Всипати решту борошна, додати яйце і лише тоді перемішати. Тісто має бути м’яким та еластичним.

Поставити на вогонь каструлю з водою. Поки воlа буде закипати, нарізати тісто на смужки, кожну нарізати на невеликі рівні частини. Величина може бути будь-якою, тільки варто пам’ятати, що при варці галушки збільшаться приблизно в два рази.

Коли вода в каструлі закипить, обв’язати її марлею. Можна поставити на каструлю сито, або спеціальну пароварку. Викласти шматочки тіста на марлю (сито чи пароварку) та накрити покришкою.

Галушки варяться приблизно 5 хвилин. Готовність можна перевірити дерев’яною зубочисткою: якщо проткнути галушку, на зубочистці не має залишитись тіста. Зварені галушки полити розтопленим маслом.