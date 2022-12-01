Бездріжджове тісто на кефірі без яєць та пиріжки з ньогоДарина Цвях, 0
Просте, універсальне тісто для пиріжків, які можна робити з будь-якими начинками. Ми пропонуємо грибну, проте пиріжки можуть бути, наприклад, з печінкою, рисом та яйцем, яйцем та зеленою цибулею, капустою, картоплею тощо.
Пиріжки можна посмажити, щоб обійтись без електричної духовки, наприклад.
Інгредієнти:
Для тіста:
- кефір 400 мл
- цукор 1 ст. л.
- сіль ¹⁄₂ ч. л.
- олія 100 мл
- борошно 500 гр.
- сода 1 ч. л.
Для начинки з грибів
- печериці 300 гр.
- цибуля 1 шт.
- сіль, перець за смаком
- олія 2 ст. л.
- олія для смаження пиріжків.
Пиріжки можуть бути, наприклад, з печінкою, рисом та яйцем, яйцем та зеленою цибулею, капустою, картоплею тощо (фото Depositphotos)
Змішати кефір з цукром, сіллю та олією. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Порціями всипати борошно та добре перемішати.
Присипати стіл борошном, покласти тісто і теж посипати борошном. Вимішувати, поки тісто не перестане липнути до рук. Розкачати тісто. Присипати третиною соди. Загнути до центру довгі сторони, потім короткі.
Знову розкачати. Повторити ще двічі. Зібрати у кулю. Накрити рушником та залишити у теплому місці на 20-30 хвилин.
Гриби нарізати дрібно та обсмажити з цибулею на олії до готовності.
Розділити тісто на невеликі однакові частини. Взяти один шматочок тіста, руками зробити його пласким. У центр покласти начинку та заліпити краї. Таким же чином зробити усі пиріжки.
У пательні розігріти олію на досить сильному вогні. Обсмажувати пиріжки по кілька хвилин з кожного боку, щоб вони добре підрум'янилися.
Звичайно, за бажанням їх можна спекти у духовці.
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