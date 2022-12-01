Просте, універсальне тісто для пиріжків, які можна робити з будь-якими начинками. Ми пропонуємо грибну, проте пиріжки можуть бути, наприклад, з печінкою, рисом та яйцем, яйцем та зеленою цибулею, капустою, картоплею тощо.

Пиріжки можна посмажити, щоб обійтись без електричної духовки, наприклад.



Інгредієнти:

Для тіста:

кефір 400 мл

цукор 1 ст. л.

сіль ¹⁄₂ ч. л.

олія 100 мл

борошно 500 гр.

сода 1 ч. л.

Для начинки з грибів

печериці 300 гр.

цибуля 1 шт.

сіль, перець за смаком

олія 2 ст. л.

олія для смаження пиріжків.

Пиріжки можуть бути, наприклад, з печінкою, рисом та яйцем, яйцем та зеленою цибулею, капустою, картоплею тощо (фото Depositphotos)

Змішати кефір з цукром, сіллю та олією. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Порціями всипати борошно та добре перемішати.

Присипати стіл борошном, покласти тісто і теж посипати борошном. Вимішувати, поки тісто не перестане липнути до рук. Розкачати тісто. Присипати третиною соди. Загнути до центру довгі сторони, потім короткі.

Знову розкачати. Повторити ще двічі. Зібрати у кулю. Накрити рушником та залишити у теплому місці на 20-30 хвилин.

Гриби нарізати дрібно та обсмажити з цибулею на олії до готовності.

Розділити тісто на невеликі однакові частини. Взяти один шматочок тіста, руками зробити його пласким. У центр покласти начинку та заліпити краї. Таким же чином зробити усі пиріжки.

У пательні розігріти олію на досить сильному вогні. Обсмажувати пиріжки по кілька хвилин з кожного боку, щоб вони добре підрум'янилися.

Звичайно, за бажанням їх можна спекти у духовці.

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